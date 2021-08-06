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≡ Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42101
Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов к занятиям в Костанайском региональном университете?
Отправлено: 06.08.21 - 14:21
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Студенты КРУ им. Байтурсынова обратились в «Нашу Газету», опасаясь, что отсутствие паспорта вакцинации станет причиной недопуска к занятиям. Ситуацию прокомментировал проректор университета Ербол ИСАКАЕВ.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4636
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 14:21
#1
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Мне одной смешно ЭТО читать?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22352
Re: Вакцинация добровольная, но... - Допустят ли всех студентов...
Отправлено: 06.08.21 - 14:42
#2
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Витя, тупой - стал?
Статьи совсем не - понимает?... :lol:
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