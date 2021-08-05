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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 21:30
#4831
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Цитата:
Змея Подколодная:

_____Понял !! :lol: Не буду мешать .Удаляюсь .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 21:31
#4832
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Цитата:
drakon:
Я смотрю.

_____________ А песни -то ,
слушал ??
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8922
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 13:35
#4833
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Цитата:
Маркс: Ну если если идет специальная операция, руки заняты, а женщина бежит на тебя с непонятными намерениями, пряча в рукаве оружие или взрывчатку, то любой подготовленный человек сведет свое воздействие к минимуму.
Тут согласен Только вот женщина не бежала на полицейского А стояла на улице Выразила свое возмущение задержанием Полицай решил не разбираясь ударить ее с ноги в живот А был бы студент рядом И кинул стаканчиком в полицая тот бы сразу упал и бился в конвульсиях)) они же сейчас такие там))полицаи) Цитата:
Маркс: Может быть г-н abaika95 выберет из предложенного меню приглянувшуюся ему линию поведения?
Просто пройти мимо женщины которая явно не была угрозой и не попадать в Историю)) но нет Дядя Маркс и его кумир полицай выбрали путь быть посмешищем для всей России Цитата:
Абайка, где сравнительная таблица по медалям
на Олимпийском сайте наверно Цитата:
Что там у России, как дела?))) Казахстан какое место в медальном зачете?)
Ну понятно вам хочется сравнить себя со мной Якобы я такой же лицемер как и вы и должен сейчас крутить,юлить и доказывать что чёрное это белое и что мы всервоно лучшие и вообще оставили страницу в книге какой-то там и ещё звук издали как Русь (фюреру таноми привет) Но нет.Россия (а точнее Олимпийский комитет России) вполне достойно идут вроде на 7 месте сейчас после австралии (сверхдержава) Для Казахстана эта самая жидкая олимпиада Яркий пример того что если год не вкладывать бабки в спорт он нафиг никому и не нужен и даже самим спортсменам Блогеры все стали
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8922
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 13:38
#4834
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Юджин
Там из твоей любимой Беларуси спортсмены бегут как из СССР
А под минском как сообщает инсайдер начали строить концлагерь
Переедь пожалуйста в белорусь хоть на годик
Хочу на НГ читать потом статьи о твоей жизни)
Как ты будешь хвалить режим-с)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22352
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 06.08.21 - 14:53
#4835
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Цитата:
abaika95:
Переедь пожалуйста в белорусь хоть на годик

Если вопрос, стал бы передо мной.
Я бы уехал в - Беларусию... :lol: :-P
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