Отправлено: - 13:35

Маркс: Ну если если идет специальная операция, руки заняты, а женщина бежит на тебя с непонятными намерениями, пряча в рукаве оружие или взрывчатку, то любой подготовленный человек сведет свое воздействие к минимуму.

Маркс: Может быть г-н abaika95 выберет из предложенного меню приглянувшуюся ему линию поведения?

Абайка, где сравнительная таблица по медалям

Что там у России, как дела?))) Казахстан какое место в медальном зачете?)

Цитата:Тут согласен Только вот женщина не бежала на полицейского А стояла на улице Выразила свое возмущение задержанием Полицай решил не разбираясь ударить ее с ноги в живот А был бы студент рядом И кинул стаканчиком в полицая тот бы сразу упал и бился в конвульсиях)) они же сейчас такие там))полицаи) Цитата:Просто пройти мимо женщины которая явно не была угрозой и не попадать в Историю)) но нет Дядя Маркс и его кумир полицай выбрали путь быть посмешищем для всей России Цитата:на Олимпийском сайте наверно Цитата:Ну понятно вам хочется сравнить себя со мной Якобы я такой же лицемер как и вы и должен сейчас крутить,юлить и доказывать что чёрное это белое и что мы всервоно лучшие и вообще оставили страницу в книге какой-то там и ещё звук издали как Русь (фюреру таноми привет) Но нет.Россия (а точнее Олимпийский комитет России) вполне достойно идут вроде на 7 месте сейчас после австралии (сверхдержава) Для Казахстана эта самая жидкая олимпиада Яркий пример того что если год не вкладывать бабки в спорт он нафиг никому и не нужен и даже самим спортсменам Блогеры все стали