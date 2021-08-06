Re: Сроки остановки теплоисточников в связи с опрессовкой...

Отправлено: - 10:53

Опять не согласованность коммунальных служб на лицо. Публикуя график опресовки, неужели не было известно о ремонте газопровода и прекращении подачи газа? Это же не с кандачка решается. Может быть стоит совместить, чтобы практически на месяц не лишать людей воды.