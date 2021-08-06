Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+29°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Сроки остановки теплоисточников в связи с опрессовкой сообщили в КТЭК
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42101
Сроки остановки теплоисточников в связи с опрессовкой сообщили в КТЭК
Отправлено: 06.08.21 - 10:53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КТЭК пояснили "НГ", что в случае отключения газа график проведения опрессовки и остановки теплоисточников будет скорректирован. Ранее о планируемом отключении газа сообщили в областном филиале АО "КазТрансГаз Аймак".
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7635
Re: Сроки остановки теплоисточников в связи с опрессовкой...
Отправлено: 06.08.21 - 10:53
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять не согласованность коммунальных служб на лицо. Публикуя график опресовки, неужели не было известно о ремонте газопровода и прекращении подачи газа? Это же не с кандачка решается. Может быть стоит совместить, чтобы практически на месяц не лишать людей воды.
Профайл
A
§ AskKst
(Пользователи)
Регистрация:
09.07.21
Сообщений:
5
Re: Сроки остановки теплоисточников в связи с опрессовкой...
Отправлено: 06.08.21 - 11:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не работают у нас ЖКХ и Акиматы
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4636
Re: Сроки остановки теплоисточников в связи с опрессовкой...
Отправлено: 06.08.21 - 13:10
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

организации находятся в разных государствах - о чем речь может идти. Это же необходимо на уровне МИДа вести переговоры, для чего необходимо оговаривать сроки... Неее, это все ОЧЕНЬ сложно!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS