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≡ Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние поселки оказался нерентабельным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42100
Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние поселки оказался нерентабельным
Отправлено: 06.08.21 - 10:03
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- В последнее время у нас перестал ходить автобус на Костанай. И водитель есть, и машина, а не ходит. Перевозчик говорит, что акимат не разрешает, - пожаловался "НГ" житель села Нечаевка Анатолий КУЯНЦЕВ.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1357
Re: Контракт не продлил - Еще один маршрут из Костаная в ближние...
Отправлено: 06.08.21 - 10:03
#1
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хм, утром и вечером всегда битком был автобус, а в выходные и каждый рейс зачастую
реже может надо было сделать, желающих то хватает :-x
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