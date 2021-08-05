Отправлено: - 12:20

У кого-то изменения все же произошли. Екатерина МУН работала косметологом

Я вам так скажу: во второй раз болеть проще, по себе поняла. А ситуация по большей части искусственно нагнетенная.

Цитата:Цитата:Вот из за того что управление здравоохранения не делало отсев добровольцев, в госпитали в итоге попали вот такие вот косметологи которые ясное дело изначально были настроены скептически к проблемам и пандемииОна сходила туда,разведала и теперь давай выдавать на гора свое мнение какбы с переднего краяЛюди уши развесив верятЛюди вообще любят верить мнению тех с кем совпадает личное мнениеТак и получилось что идёт ковид диссидент смотрит на это все через призму скептицизма а потом раздает интервью как все вокруг плохо,ничего не хватает а пандемия вообще видите ли не такая опасная,фиУправлению здравоохранения советА вы ярых антиваксеров ещё запустите в госпитали свои и скажите вот мол смотрите,изучайте а мы пошли работатьЯ даю 100% гарантию что антиваксеры выйдя оттуда будут утверждать что власть всервоно виновата что люди болеют а вакцинация являлась триггером для массовой заболеваемости))) Они же там видели заболевших!!!))