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Помогали приборами, деньгами, руками
Помогали приборами, деньгами, руками
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42097
Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 09:05
В условиях безудержного распространения опасной инфекционной болезни сама организация медицинской помощи потребовала серьезных корректив. Но не менее ценными оказались бескорыстие и способность людей откликаться на нужды общества.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 470
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 09:05
Ага, очень страшная болезнь. За полтора года в Костанае 70 человек выкосила.
Что-то случилось с объективностью статей Пикельной Е., конъюнктура, видимо, застилает глаза...
Что-то случилось с объективностью статей Пикельной Е., конъюнктура, видимо, застилает глаза...
Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 09:45
Цитата:
Обвиняя меня в конъюктурности, готовы ли вы ответить за свои слова в суде?))) Ну, ладно, это, разумеется, шутка.
Отвечу вам, как родному. Страшная не в смысле количества смертей (у нас во всяком случае), а в смысле распространяемости. Это раз. И (это два) в том, что испытывают люди, умирающие от неё. Кто не умирал, задыхаясь, тот, возможно, не поймёт.
[Исправлено: Елена Пикельная, 05.08.2021 - 09:46]
самый умный:
Ага, очень страшная болезнь. За полтора года в Костанае 70 человек выкосила. Что-то случилось с объективностью статей Пикельной Е., конъюнктура, видимо, застилает глаза...
Ага, очень страшная болезнь. За полтора года в Костанае 70 человек выкосила. Что-то случилось с объективностью статей Пикельной Е., конъюнктура, видимо, застилает глаза...
Обвиняя меня в конъюктурности, готовы ли вы ответить за свои слова в суде?))) Ну, ладно, это, разумеется, шутка.
Отвечу вам, как родному. Страшная не в смысле количества смертей (у нас во всяком случае), а в смысле распространяемости. Это раз. И (это два) в том, что испытывают люди, умирающие от неё. Кто не умирал, задыхаясь, тот, возможно, не поймёт.
[Исправлено: Елена Пикельная, 05.08.2021 - 09:46]
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8918
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 12:10
Цитата:
Мда
Уровень журналистикой этики (даже с учётом что это была не уместная шутка) конечно зашкаливает))
Елена Пикельная:
Обвиняя меня в конъюктурности, готовы ли вы ответить за свои слова в суде?
Обвиняя меня в конъюктурности, готовы ли вы ответить за свои слова в суде?
Мда
Уровень журналистикой этики (даже с учётом что это была не уместная шутка) конечно зашкаливает))
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 12:20
Цитата:
особенно не поймут те кто умер от онкологии, да?
Елена Пикельная:
И (это два) в том, что испытывают люди, умирающие от неё. Кто не умирал, задыхаясь, тот, возможно, не поймёт.
И (это два) в том, что испытывают люди, умирающие от неё. Кто не умирал, задыхаясь, тот, возможно, не поймёт.
особенно не поймут те кто умер от онкологии, да?
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 13:01
Цитата:
Что здесь неэтичного? Может объясните? Кто-то оскорблён? Тогда чем?
abaika95:
Уровень журналистикой этики
Уровень журналистикой этики
Что здесь неэтичного? Может объясните? Кто-то оскорблён? Тогда чем?
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 13:05
Ну, почему же, они поймут. Особенно те, у кого рак легких или новообразования сердца. А ещё больные муковисцидозом и ещё разными болезнями. Я вам отвечаю вполне серьёзно, не взирая на то, что вы откровенно передёргиваете.
Если вы из тех, кто не верит в ковид, подождите, когда начнут умирать люди, которых вы знали лично, тогда поверите.
Если вы из тех, кто не верит в ковид, подождите, когда начнут умирать люди, которых вы знали лично, тогда поверите.
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 13:24
эмм... я давно уже не передергиваю, тем более откровенно и это вполне серьезно.
и да, я из тех кто не верит в ковид, каким его пытаюся представить, т.к. никто из моих оооочень многочисленных знакомых, в том числе и их знакомых тоже никто не умер и даже не заболел.
А по сему ожидания смерти ваших знакомых оставлю за вами.
и да, я из тех кто не верит в ковид, каким его пытаюся представить, т.к. никто из моих оооочень многочисленных знакомых, в том числе и их знакомых тоже никто не умер и даже не заболел.
А по сему ожидания смерти ваших знакомых оставлю за вами.
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 15:15
Цитата:
Цитата:
Другой держался русла и теченье ловилПодальше от крутых берегов.Он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл -Ни дома, ни друзей, ни врагов.И жизнь его похожа на фруктовый кефир -Видал я и такое не раз.Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Пусть лучше он прогнется под нас.©
Елена Пикельная:
Цитата:
. За полтора года в Костанае 70 человек выкосила.
Что-то случилось с объективностью статей Пикельной Е., конъюнктура, видимо, застилает глаза...
Что-то случилось с объективностью статей Пикельной Е., конъюнктура, видимо, застилает глаза...
Другой держался русла и теченье ловилПодальше от крутых берегов.Он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл -Ни дома, ни друзей, ни врагов.И жизнь его похожа на фруктовый кефир -Видал я и такое не раз.Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Пусть лучше он прогнется под нас.©
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 15:39
Кукол дергают за нитки, На лице у них улыбки, И играет клоун на трубе. И в процессе представленья Создается впечатленье, Что куклы пляшут сами по себе. Ах, до чего порой обидно, Что хозяина не видно.
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 15:42
Цитата:
А из моих знакомых болели и несколько человек умерли.
Продолжайте и дальше жить на плоской Земле. Не забывайте периодически проверять, как крепко прибиты звёзды к фанерному небосводу.
N0name:
никто из моих оооочень многочисленных знакомых, в том числе и их знакомых тоже никто не умер и даже не заболел.
никто из моих оооочень многочисленных знакомых, в том числе и их знакомых тоже никто не умер и даже не заболел.
А из моих знакомых болели и несколько человек умерли.
Продолжайте и дальше жить на плоской Земле. Не забывайте периодически проверять, как крепко прибиты звёзды к фанерному небосводу.
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 15:56
Цитата:
зачем мне выписка в вашего рецепта, я галоперидол вовремя принимаю))))
Елена Пикельная:
Не забывайте периодически проверять, как крепко прибиты звёзды к фанерному небосводу.
Не забывайте периодически проверять, как крепко прибиты звёзды к фанерному небосводу.
зачем мне выписка в вашего рецепта, я галоперидол вовремя принимаю))))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7633
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 06.08.21 - 00:01
Цитата:
При первых признаках болезни надо обратиться к врачуага, к таким, которые записывают видео и обвиняют людей в том, что они вызывают скорую по каким-то причинам... И это могут быть первые признаки. Поэтому люди и лечатся дома чем придётся, чтобы не нервировать некоторых.
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