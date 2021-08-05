Отправлено: - 09:45

самый умный:

Ага, очень страшная болезнь. За полтора года в Костанае 70 человек выкосила. Что-то случилось с объективностью статей Пикельной Е., конъюнктура, видимо, застилает глаза...

[Исправлено: Елена Пикельная, 05.08.2021 - 09:46]

Цитата:Обвиняя меня в конъюктурности, готовы ли вы ответить за свои слова в суде?))) Ну, ладно, это, разумеется, шутка.Отвечу вам, как родному. Страшная не в смысле количества смертей (у нас во всяком случае), а в смысле распространяемости. Это раз. И (это два) в том, что испытывают люди, умирающие от неё. Кто не умирал, задыхаясь, тот, возможно, не поймёт.