Отправлено: - 22:04

И эта, изображенная на картине Н. Хлудова, отвратительная, аморальная, унижающая достоинство и честь женщины Великой Степи казахская игра «түйе шешу», как и многие аморальные привычки под маской «обычая», прилипшие к нам в колониальную эпоху (т.к. новая система объективно вызвала стихийный распад традиции, безработицу, безделье, порчу нравов), однажды подверглись всесторонней и жесткой критике со стороны казахских джадидов – просветителей-модернизаторов и патриотов движения «Алаш» нач. ХХ в., как и ранних мыслителей и критиков во главе с Абаем.

Как пишет сама ученая:Цитата:Как говорится, добавить нечего!Как что хорошее, то это наше! А плохое, так-то навязали, клятые колонисты