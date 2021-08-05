"Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий нарушителей карантина прокомментировал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 05.08.21 - 14:45
По словам Даулетбаева, публикацией данных занимается пресс-служба департамента. В список попадают только те нарушители, которых уже оштрафовали, их вина была доказана полицией или судом. Удалять данные по окончанию карантина не планируют. Читать новость
Мы тоже были в сомнениях. Но минюст решил, что остальные люди имеют право на здоровье.
Гражданин "Х" имеет право на здоровье, но простите как он докажет гражданину "Y", что именно он его заразил или собирался? Большой вопрос. А вот нарушение прав гражданина "Y" не вызывает лично у меня сомнения. Очередная трактовка законов.
Нарушение всё-таки есть, а эффективности нет. Штраф гораздо эффективней, чем выкладывать на сайте, на который мало кто заходит. Если бы публиковали в реальных СМИ и были бы последствия, - судов не избежать.
Скромность, хорошая вещь, конечно. Кто из пользователей сайта "НГ" заходит или заходил или же хоть раз в жизни открывал его, этот сайт ДСЭК?? А, в ответ ТИШИНА!!! Крупными буквами, на центральной площади в г. Костанай и по бегущей строке по "Алау" и каждый день с текстовкой: "...ФИО - это ты ВЕРОЯТНЫЙ убийца такого то такого....". Раньше при Союзе, при профсоюзах были газетные стенды с рубрикой: "..они позорят, наш город...", с фото и полными данными.
Ленинский путь опубликовал фамилии нарушителей: Могола Дмитрий Александрович, Афанасьев Сергей Николаевич, Дюсекова Тулеухан Ауэзхановна, Балгураев Коныс Жаксылыкович, Молибаев Нуржан Еркенович, Туребаева Динара Сарсенбаевна. Шектибаев Гани Аяпбергенович г.Рудный; Тажібай Гулжан Ғабиденқызы г.Костанай; Левченко Людмила Викторовна г.Костанай. Интересное наблюдение - если айфоны за вакцинацию выиграли в основном люди с нетитульными фамилиями, то в списке нарушителей титульные преобладают.
Victor Yang: Если бы публиковали в реальных СМИ и были бы последствия, - судов не избежать.
Суды они выйграют потомучто нарушения тут нет Только смысла в этих публикациях тоже не вижу Ну знаю я что некая Левченко нарушила карантин И что мне от этого? Обматерить её пойти? Или я потом в городе ее встречу и буду припоминать! Нет я даже не знаю как она выглядит И ей от этого как-то ни холодно ни жарко я думаю Если человек был ковид диссидентом то хоть запубликуй его ему без разницы Он знает что чипы у всех вкруг и точка)) Цитата:
ACROS: Раньше при Союзе, при профсоюзах были газетные стенды с рубрикой: "..они позорят, наш город...", с фото и полными данными.
Никакого чувства морали и этики. Да и совесть у чиновников в этой стране совершенно покинула головы. Люди и без того заболели или их сделали такими сомнительные тесты в сомнительных лабораториях. А на них накладывают непомерные штрафы и выставляют на всеобщее обсуждение и посмешище. С таким же успехом можно сказать, что г-н Д...баев ковыряется в носу.
А если статус у Васи синий или зеленый, но Вася в 5 утра тусит в клубешнике местном, он нарушитель или нет?) Вася же может сказать- шел мимо, смотрю, увеселительное заведение открыто, думает- зайду, повеселюсь) Ваще не знал Вася, что нельзя питейным заведениям до утра работать. Карантино, однако)))))
Как часто в последнее время слышу подобную фигню от наших чиновников. Они на любой закон найдут "противозакон". На кой вам вобще, товарищи, законы, если они не работают, если вы сами их нарушаете на каждом шагу и придумываете себе детские отмазки? Крутите кодексами и Конституцией как дешёвыми брошюрами, как шулера колодой карт! Скоро за коррупцию и другие преступления их будут не сажать, а поощрять, найдут закон что они это делают во благо народа!
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