Отправлено: - 16:32

Victor Yang:

Если бы публиковали в реальных СМИ и были бы последствия, - судов не избежать.

ACROS:

Раньше при Союзе, при профсоюзах были газетные стенды с рубрикой: "..они позорят, наш город...", с фото и полными данными.

Цитата:Суды они выйграют потомучто нарушения тут нетТолько смысла в этих публикациях тоже не вижуНу знаю я что некая Левченко нарушила карантинИ что мне от этого?Обматерить её пойти? Или я потом в городе ее встречу и буду припоминать!Нет я даже не знаю как она выглядитИ ей от этого как-то ни холодно ни жарко я думаюЕсли человек был ковид диссидентом то хоть запубликуй его ему без разницыОн знает что чипы у всех вкруг и точка))Цитата:А вот это уже нарушение закона