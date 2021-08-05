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≡ "Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий нарушителей карантина прокомментировал главный санврач Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42096
"Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий нарушителей карантина прокомментировал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 05.08.21 - 14:45
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По словам Даулетбаева, публикацией данных занимается пресс-служба департамента. В список попадают только те нарушители, которых уже оштрафовали, их вина была доказана полицией или судом. Удалять данные по окончанию карантина не планируют.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3960
Re: "Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий...
Отправлено: 05.08.21 - 14:45
#1
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Цитата:
Мы тоже были в сомнениях. Но минюст решил, что остальные люди имеют право на здоровье.

Гражданин "Х" имеет право на здоровье, но простите как он докажет гражданину "Y", что именно он его заразил или собирался? Большой вопрос.
А вот нарушение прав гражданина "Y" не вызывает лично у меня сомнения.
Очередная трактовка законов.
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
519
Re: "Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий...
Отправлено: 05.08.21 - 15:06
#2
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Цитата:
- То есть, департамент не нарушает законы, правильно я понял?

- Нет, не нарушает.

Источник:

Что хотят,то и делают.Для граждан -закон,а для представителей власти-черновик с набросками,где надо -подправили.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14207
"Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий нарушителей карантина прокомментировал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 05.08.21 - 15:27
#3
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Нарушение всё-таки есть, а эффективности нет. Штраф гораздо эффективней, чем выкладывать на сайте, на который мало кто заходит. Если бы публиковали в реальных СМИ и были бы последствия, - судов не избежать.

[Исправлено: Victor Yang, 05.08.2021 - 15:35]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1901
Re: "Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий...
Отправлено: 05.08.21 - 16:10
#4
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Скромность, хорошая вещь, конечно. Кто из пользователей сайта "НГ" заходит или заходил или же хоть раз в жизни открывал его, этот сайт ДСЭК?? А, в ответ ТИШИНА!!!
Крупными буквами, на центральной площади в г. Костанай и по бегущей строке по "Алау" и каждый день с текстовкой: "...ФИО - это ты ВЕРОЯТНЫЙ убийца такого то такого....".
Раньше при Союзе, при профсоюзах были газетные стенды с рубрикой: "..они позорят, наш город...", с фото и полными данными.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2474
Re: "Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий...
Отправлено: 05.08.21 - 16:27
#5
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А давайте им ворота дегтем вымажем! :-P
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2214
"Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий нарушителей карантина прокомментировал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 05.08.21 - 16:28
#6
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Ленинский путь опубликовал фамилии нарушителей: Могола Дмитрий Александрович, Афанасьев Сергей Николаевич, Дюсекова Тулеухан Ауэзхановна, Балгураев Коныс Жаксылыкович, Молибаев Нуржан Еркенович, Туребаева Динара Сарсенбаевна. Шектибаев Гани Аяпбергенович г.Рудный; Тажібай Гулжан Ғабиденқызы г.Костанай; Левченко Людмила Викторовна г.Костанай.
Интересное наблюдение - если айфоны за вакцинацию выиграли в основном люди с нетитульными фамилиями, то в списке нарушителей титульные преобладают.

[Исправлено: юля елиссева, 05.08.2021 - 16:33]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8918
Re: "Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий...
Отправлено: 05.08.21 - 16:32
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Если бы публиковали в реальных СМИ и были бы последствия, - судов не избежать.

Суды они выйграют потомучто нарушения тут нет
Только смысла в этих публикациях тоже не вижу
Ну знаю я что некая Левченко нарушила карантин
И что мне от этого?
Обматерить её пойти? Или я потом в городе ее встречу и буду припоминать!
Нет я даже не знаю как она выглядит
И ей от этого как-то ни холодно ни жарко я думаю
Если человек был ковид диссидентом то хоть запубликуй его ему без разницы
Он знает что чипы у всех вкруг и точка))
Цитата:
ACROS:
Раньше при Союзе, при профсоюзах были газетные стенды с рубрикой: "..они позорят, наш город...", с фото и полными данными.

А вот это уже нарушение закона
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2474
Re: "Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий...
Отправлено: 05.08.21 - 17:16
#8
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Цитата:
abaika95:
А вот это уже нарушение закона

Какого закона? Молоды вы еще знать советские законы. В УК КазССР была такая форма наказания как "общественное порицание". А его уже можно было крутить как хочешь.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14207
"Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий нарушителей карантина прокомментировал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 05.08.21 - 17:34
#9
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Цитата:
юля елиссева:
если айфоны за вакцинацию выиграли в основном люди с нетитульными фамилиями, то в списке нарушителей титульные преобладают.

Тоже заметил.
Цитата:
abaika95:
Суды они выйграют потомучто нарушения тут нет

Есть нарушение врачебной тайны. А в тайне нет разделения на инфекции.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7633
Re: "Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий...
Отправлено: 05.08.21 - 19:18
#10
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Никакого чувства морали и этики. Да и совесть у чиновников в этой стране совершенно покинула головы. Люди и без того заболели или их сделали такими сомнительные тесты в сомнительных лабораториях. А на них накладывают непомерные штрафы и выставляют на всеобщее обсуждение и посмешище. С таким же успехом можно сказать, что г-н Д...баев ковыряется в носу.
:-P
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
682
Re: "Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий...
Отправлено: 05.08.21 - 21:13
#11
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Пусть он скажет, какой КОНКРЕТНО они не нарушают закон. Всего-то. В этой заметке непонятно.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1475
"Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий нарушителей карантина прокомментировал главный санврач Костанайской области
Отправлено: 05.08.21 - 21:14
#12
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А если статус у Васи синий или зеленый, но Вася в 5 утра тусит в клубешнике местном, он нарушитель или нет?) Вася же может сказать- шел мимо, смотрю, увеселительное заведение открыто, думает- зайду, повеселюсь) Ваще не знал Вася, что нельзя питейным заведениям до утра работать. Карантино, однако))))) :lol: :lol: :lol:
Профайл
Н
§ Николаич I
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.11.19
Сообщений:
149
Re: "Мы не нарушаем закон!" - публикацию фамилий...
Отправлено: 05.08.21 - 22:36
#13
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Цитата:
главенство одного закона над другим

Как часто в последнее время слышу подобную фигню от наших чиновников. Они на любой закон найдут "противозакон".
На кой вам вобще, товарищи, законы, если они не работают, если вы сами их нарушаете на каждом шагу и придумываете себе детские отмазки? Крутите кодексами и Конституцией как дешёвыми брошюрами, как шулера колодой карт!
Скоро за коррупцию и другие преступления их будут не сажать, а поощрять, найдут закон что они это делают во благо народа!
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