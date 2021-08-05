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Новости казахскоязычной прессы
Новости казахскоязычной прессы
Куратор темы: Валентин
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22347
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 21:45
Цитата:
И Юля, не комплексовала. Со своей аватаркой...
таноми52:
Вот почему французы не комплексуют по этому поводу?
Вот почему французы не комплексуют по этому поводу?
И Юля, не комплексовала. Со своей аватаркой...
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 21:47
Цитата:
____ А мне понравились картины Константина Разумова . Жизнерадостные .
таноми52:
____ А мне понравились картины Константина Разумова . Жизнерадостные .
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 21:58
Цитата:
Вы реально не сечете фишку всмысле не понимаете?
Сейчас, согласно национальной идее, все события преподносятся всмыслк святости и мудрости титульной нации.
Взять хоть Чингисхана! Он же-казах. Что он плохого сделал!?
Нес народам мир-труд-май. Основал Мэскеу и русскую нацию. А в ответ, русские 300 лет держали их под гнетом прижима.
Так и здесь. Титульные женчины образец порядочности и благочестия. А если и были в отдельное время отдельные недостатки, то это или вынужденно или под гнетом российской культуры.
А так то
[Исправлено: Coopidon, 05.08.2021 - 23:15]
Гога:
Ханжество во всей красе .
Ханжество во всей красе .
Вы реально не сечете фишку всмысле не понимаете?
Сейчас, согласно национальной идее, все события преподносятся всмыслк святости и мудрости титульной нации.
Взять хоть Чингисхана! Он же-казах. Что он плохого сделал!?
Нес народам мир-труд-май. Основал Мэскеу и русскую нацию. А в ответ, русские 300 лет держали их под гнетом прижима.
Так и здесь. Титульные женчины образец порядочности и благочестия. А если и были в отдельное время отдельные недостатки, то это или вынужденно или под гнетом российской культуры.
А так то
[Исправлено: Coopidon, 05.08.2021 - 23:15]
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 22:04
Как пишет сама ученая:
Цитата:
Как говорится, добавить нечего!
Как что хорошее, то это наше! А плохое, так-то навязали, клятые колонисты
Цитата:
И эта, изображенная на картине Н. Хлудова, отвратительная, аморальная, унижающая достоинство и честь женщины Великой Степи казахская игра «түйе шешу», как и многие аморальные привычки под маской «обычая», прилипшие к нам в колониальную эпоху (т.к. новая система объективно вызвала стихийный распад традиции, безработицу, безделье, порчу нравов), однажды подверглись всесторонней и жесткой критике со стороны казахских джадидов – просветителей-модернизаторов и патриотов движения «Алаш» нач. ХХ в., как и ранних мыслителей и критиков во главе с Абаем.
Как говорится, добавить нечего!
Как что хорошее, то это наше! А плохое, так-то навязали, клятые колонисты
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 22:29
Цитата:
_____ Честно говоря , мне все это до лампочки . Хотят *Быть святее Папы римского* - пусть сами и разбираются
Coopidon:
Вы реально ~
Вы реально ~
_____ Честно говоря , мне все это до лампочки . Хотят *Быть святее Папы римского* - пусть сами и разбираются
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 22:48
Цитата:
----_____ А вот другое мнение :потому что по их мнению всё было не так, женщины не могли себе позволить заголять грудь перед толпой посторонних мужчин. Даже скандал вышел было. Но расставило всё на свои места авторитетное мнение краеведа и лингвиста Ахмета Байтурсынова. Он изучил картину, покачал головой, и заявил, что художник конечно же ошибся. Потому что женщины не принимали участие в игре топлес. Они были полностью голыми.
Coopidon:
Если нельзя, но очень хочется...
Если нельзя, но очень хочется...
----_____ А вот другое мнение :потому что по их мнению всё было не так, женщины не могли себе позволить заголять грудь перед толпой посторонних мужчин. Даже скандал вышел было. Но расставило всё на свои места авторитетное мнение краеведа и лингвиста Ахмета Байтурсынова. Он изучил картину, покачал головой, и заявил, что художник конечно же ошибся. Потому что женщины не принимали участие в игре топлес. Они были полностью голыми.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11469
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 23:18
Цитата:
Ну нормальная такая игра, чо )) Щас тоже в такие игры играют, в основном в саунах, можно и под кумыс )) Была же тут новость, что там подружки на какую то игру чисто случайно в сауну попали, где толпа молодых людей ждала остальных игроков, и одна из девушек там отгребла. Мож правила игры нарушила, или жульничала По правилам видимо топлес нельзя было
Гога:
Они были полностью голыми.
Они были полностью голыми.
Ну нормальная такая игра, чо )) Щас тоже в такие игры играют, в основном в саунах, можно и под кумыс )) Была же тут новость, что там подружки на какую то игру чисто случайно в сауну попали, где толпа молодых людей ждала остальных игроков, и одна из девушек там отгребла. Мож правила игры нарушила, или жульничала По правилам видимо топлес нельзя было
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 23:25
Цитата:
Тебе да!
А местным каково!?
Они же или должны с этим согласиться или убеждать в обратном...
Цитата:
Да ладно!
Уят!
Гога:
Хотят *Быть святее Папы римского* - пусть сами и разбираются
Хотят *Быть святее Папы римского* - пусть сами и разбираются
Тебе да!
А местным каково!?
Они же или должны с этим согласиться или убеждать в обратном...
Цитата:
Гога:
Они были полностью голыми.
Они были полностью голыми.
Да ладно!
Уят!
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 23:40
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 23:56
Цитата:
______ Это не я . Это -----авторитетное мнение краеведа и лингвиста Ахмета Байтурсынова.
Coopidon:
Да ладно!
Да ладно!
______ Это не я . Это -----авторитетное мнение краеведа и лингвиста Ахмета Байтурсынова.
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