Re: Путешествовать по Казахстану стало гораздо проще

Отправлено: - 21:46

А если взять поэтажно весь объем работ, выполненный нашим СМУ за этот квартал и поставить этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем всемирно известная Эйфелева башня, или втрое выше, чем знаменитая "Нотр дам де пари",что в переводе означает "Собор Парижской Богоматери".

Какой-какой матери?

- Парижской.Бога... матери...