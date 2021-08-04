Отправлено: - 21:00

abaika95:

Лучше так Из жизни: Маленький Саша прибегает к маме -Мяяям мяяям Миня апять абака абизает на фолуме!!! Сделай те нипуть!! -А что он говорил сынок? -он говолил сто я клоунь и клей в 90ые нюхай А я не нюхай!! Тока поплобоваль!! -Саша....тебе скоро под полтинник лет,займись ты уже чем-нибудь,не сиди целыми днями на форуме где тебе обижают -ну мяяяяяяя!!! -Ну етить колотить иди работай уже!!

таноми52:

Что ж ты, тётка, огород-то городила?

abaika95:

О и тебя разбудили вчера

Цитата:Как причудливо тасуется колода. Гены, гены чувствуетсяСтилистика децких нескладушек. Теперь я знаю кто их сочиняет.Цитата:По читайте её очередной перл. Рекомендую.Цитата:Ай как нехорошо получилось. Некрасиво! Тебя-то забыли спросить...Ай-яй-яй!