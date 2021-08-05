Отправлено: - 21:30

Рудный без газа, Костанай без горячей воды

Рудный без газа, Костанай без горячей воды.

Подводя итоги, повышение тарифа - это не прихоть, оно экономически обоснованно и не ударит людей по карману.- Именно это я хотела донести до наших потребителей.

Цитата:Какой-то безнадегой веет от заголовка.В то время когда космические корабли бороздят,Цитата:Но мы же все сознательные граждане и понимаем, что:Цитата: