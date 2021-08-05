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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11468
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 13:34
Цитата:
Ну судя по видео - есть. Тетки явно сидят в рабочей одежде, днем. Таноми подтвердила - у них тоже были курсы в рабочее время
[Исправлено: maxsaf, 05.08.2021 - 13:39]
abaika95:
Такого не должно быть Только после работы
Такого не должно быть Только после работы
Ну судя по видео - есть. Тетки явно сидят в рабочей одежде, днем. Таноми подтвердила - у них тоже были курсы в рабочее время
[Исправлено: maxsaf, 05.08.2021 - 13:39]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 13:39
Цитата:
Твой "полёт мысли" поражает!
Абы что ляпнуть!
ACROS прав, мельчаешь и мельчаешь!
abaika95:
Как в советские времена вечерние школы Не хотели работяги ходить и зубрить литературу (зачем уже взрослым сварщикам учить войну и мир) ну а чтож
Как в советские времена вечерние школы Не хотели работяги ходить и зубрить литературу (зачем уже взрослым сварщикам учить войну и мир) ну а чтож
Твой "полёт мысли" поражает!
Абы что ляпнуть!
ACROS прав, мельчаешь и мельчаешь!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 13:49
Цитата:
Комменты - набирает...
таноми52:
Абы что ляпнуть!
Абы что ляпнуть!
Комменты - набирает...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 14:10
Цитата:
работа у куатов такая. у двух тут.
они то олимпиаду не смотрят.
drakon:
Комменты - набирает...
Комменты - набирает...
работа у куатов такая. у двух тут.
они то олимпиаду не смотрят.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 14:17
Цитата:
Я смотрю. Сейчас вон -на великах -
катаются...
alex_60:
они то олимпиаду не смотрят.
они то олимпиаду не смотрят.
Я смотрю. Сейчас вон -на великах -
катаются...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 14:20
велотрек сейчас.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 14:21
Цитата:
да,точно.
[Исправлено: alex_60, 05.08.2021 - 14:22]
drakon:
Сейчас вон -на великах - катаются...
Сейчас вон -на великах - катаются...
да,точно.
[Исправлено: alex_60, 05.08.2021 - 14:22]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 16:44
Цитата:
Я не отрицаю что этого нет
Я говорю что такого быть не должно
Хочешь учится,иди вечером после смены
А так это одним просто выполнение плана а другие от работы отлынивают а потом как таноми небельмеса)
Цитата:
Ну я даже не сомневался) ответить то нечего опять)
Ты бы хоть записывала в дневник где-нибудь сколько раз ты это уже писала мне) а то как-то заедает у вас с трактором
Цитата:
Не
Я не Алекс
По одному слову публиковать ради того чтобы колличеством набрать за день в одном флуде
Качеством беру
Алексу дооооооооооооооооооооолёка до этого ишо долёко
maxsaf:
Ну судя по видео - есть. Тетки явно сидят в рабочей одежде, днем. Таноми подтвердила - у них тоже были курсы в рабочее время
Ну судя по видео - есть. Тетки явно сидят в рабочей одежде, днем. Таноми подтвердила - у них тоже были курсы в рабочее время
Я не отрицаю что этого нет
Я говорю что такого быть не должно
Хочешь учится,иди вечером после смены
А так это одним просто выполнение плана а другие от работы отлынивают а потом как таноми небельмеса)
Цитата:
таноми52:
Твой "полёт мысли" поражает! Абы что ляпнуть! ACROS прав, мельчаешь и мельчаешь
Твой "полёт мысли" поражает! Абы что ляпнуть! ACROS прав, мельчаешь и мельчаешь
Ну я даже не сомневался) ответить то нечего опять)
Ты бы хоть записывала в дневник где-нибудь сколько раз ты это уже писала мне) а то как-то заедает у вас с трактором
Цитата:
drakon:
Комменты - набирает.
Комменты - набирает.
Не
Я не Алекс
По одному слову публиковать ради того чтобы колличеством набрать за день в одном флуде
Качеством беру
Алексу дооооооооооооооооооооолёка до этого ишо долёко
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 16:49
Цитата:
Второй я так понял уже Кайрат)
Дальше кто тебе вразрез что напишет в туже колоду уйдет
Кхм
Ну типичная позиция фашиста
Кто со мной не согласен тот плохой)
И вот что удивительно
Советский союз пропагандировал равенство,братство,мир
А из его чрева вышли как раз самые оголтелые шовинисты,фашисты,расисты,клоуны(привет гражданин) и националисты))
То-ли пропаганда была дрянная
То-ли почва была настолько тухлая что зерна пропаганды не дали всходы)
Парадокс
alex_60:
работа у куатов такая. у двух тут. они то олимпиаду не смотрят.
работа у куатов такая. у двух тут. они то олимпиаду не смотрят.
Второй я так понял уже Кайрат)
Дальше кто тебе вразрез что напишет в туже колоду уйдет
Кхм
Ну типичная позиция фашиста
Кто со мной не согласен тот плохой)
И вот что удивительно
Советский союз пропагандировал равенство,братство,мир
А из его чрева вышли как раз самые оголтелые шовинисты,фашисты,расисты,клоуны(привет гражданин) и националисты))
То-ли пропаганда была дрянная
То-ли почва была настолько тухлая что зерна пропаганды не дали всходы)
Парадокс
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 17:48
Цитата:
Ну если если идет специальная операция, руки заняты, а женщина бежит на тебя с непонятными намерениями, пряча в рукаве оружие или взрывчатку, то любой подготовленный человек сведет свое воздействие к минимуму. Он не будет стрелять, как это делают полицейские в США, а просто постарается изменить траекторию движения нападающего или загородиться от него единственно доступным способом - свободной ногой.
Понятно, что любой диванно-либеральный воин вашего образца продемонстрировал бы нечто более эффективное в такой ситуации. Например, впал бы в ступор и отворил все шлюзы, как это делают суслики в трудный момент. Или красиво станцевал бы танец маленьких лебедей для отвлечения внимания нападающих. Прочитал бы стихотворение Быкова, наконец. Может быть г-н abaika95 выберет из предложенного меню приглянувшуюся ему линию поведения?
abaika95:
Или про Маркса который считает что ударить ногой в живот женщину вполне себе норм?))
Или про Маркса который считает что ударить ногой в живот женщину вполне себе норм?))
Ну если если идет специальная операция, руки заняты, а женщина бежит на тебя с непонятными намерениями, пряча в рукаве оружие или взрывчатку, то любой подготовленный человек сведет свое воздействие к минимуму. Он не будет стрелять, как это делают полицейские в США, а просто постарается изменить траекторию движения нападающего или загородиться от него единственно доступным способом - свободной ногой.
Понятно, что любой диванно-либеральный воин вашего образца продемонстрировал бы нечто более эффективное в такой ситуации. Например, впал бы в ступор и отворил все шлюзы, как это делают суслики в трудный момент. Или красиво станцевал бы танец маленьких лебедей для отвлечения внимания нападающих. Прочитал бы стихотворение Быкова, наконец. Может быть г-н abaika95 выберет из предложенного меню приглянувшуюся ему линию поведения?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 21:07
Цитата:
Абайка, где сравнительная таблица по медалям?))) Что там у России, как дела?))) Казахстан какое место в медальном зачете?)
они то олимпиаду не смотрят.
Абайка, где сравнительная таблица по медалям?))) Что там у России, как дела?))) Казахстан какое место в медальном зачете?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 21:16
Цитата:
______ 75 место
Змея Подколодная:
Казахстан какое место в медальном зачете?)
Казахстан какое место в медальном зачете?)
______ 75 место
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 21:18
Цитата:
Так не пойдет))) Абайка должен аналитикой заняться и рассказать, как в России все плохо и все спортсмены под Мельдонием. И что 75 ое место очень почетное)))
75 место
Так не пойдет))) Абайка должен аналитикой заняться и рассказать, как в России все плохо и все спортсмены под Мельдонием. И что 75 ое место очень почетное)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 21:21
Цитата:
------_____Зачем через кого -то ?? Попробуйте тут ---(news.sportbox.ru)
[Исправлено: Гога, 05.08.2021 - 18:26]
Змея Подколодная:
Абайка, где сравнительная таблица по медалям?
Абайка, где сравнительная таблица по медалям?
------_____Зачем через кого -то ?? Попробуйте тут ---(news.sportbox.ru)
[Исправлено: Гога, 05.08.2021 - 18:26]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7395
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 21:23
Цитата:
Не, опять не так. Из его чрева вышло много великих людей. А кого вы тут "употребляете" как раз в виду свих комплексов, после развала и повылазили.
abaika95:
А из его чрева вышли как раз самые оголтелые шовинисты,фашисты,расисты,клоуны(привет гражданин) и националисты))
А из его чрева вышли как раз самые оголтелые шовинисты,фашисты,расисты,клоуны(привет гражданин) и националисты))
Не, опять не так. Из его чрева вышло много великих людей. А кого вы тут "употребляете" как раз в виду свих комплексов, после развала и повылазили.
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