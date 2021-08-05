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≡ «Заступилась за Наталью» - В убийстве любовника подруги признали виновной жительницу Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42095
«Заступилась за Наталью» - В убийстве любовника подруги признали виновной жительницу Костаная
Отправлено: 05.08.21 - 16:51
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По материалам дела, 28 апреля Светлана Юстус, Владимир Гнибида и его любовница Наталья Вознова отдыхали в сауне. Потом поехали на съемную квартиру, где продолжили пить. Все это время у Гнибиды и Возновой возникали конфликты, потом он начал ругаться с Юстус.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22346
Re: «Заступилась за Наталью» - В убийстве любовника подруги...
Отправлено: 05.08.21 - 16:51
#1
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Вот - приехай, в КОстанай... :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14207
Re: «Заступилась за Наталью» - В убийстве любовника подруги...
Отправлено: 05.08.21 - 18:03
#2
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Цитата:
Осужденная также обязана выплатить в фонд потерпевших 3 221 500 тенге.

Источник:

Мне вот всегда было интересно - суд берет во внимание возможности таких выплат? Или они могут всю жизнь длиться и вычитаться не больше половины зарплаты?
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