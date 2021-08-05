Отправлено: - 16:51

По материалам дела, 28 апреля Светлана Юстус, Владимир Гнибида и его любовница Наталья Вознова отдыхали в сауне. Потом поехали на съемную квартиру, где продолжили пить. Все это время у Гнибиды и Возновой возникали конфликты, потом он начал ругаться с Юстус.