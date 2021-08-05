Отправлено: - 16:44

maxsaf:

Ну судя по видео - есть. Тетки явно сидят в рабочей одежде, днем. Таноми подтвердила - у них тоже были курсы в рабочее время

таноми52:

Твой "полёт мысли" поражает! Абы что ляпнуть! ACROS прав, мельчаешь и мельчаешь

drakon:

Комменты - набирает.

Цитата:Я не отрицаю что этого нетЯ говорю что такого быть не должноХочешь учится,иди вечером после сменыА так это одним просто выполнение плана а другие от работы отлынивают а потом как таноми небельмеса)Цитата:Ну я даже не сомневался) ответить то нечего опять)Ты бы хоть записывала в дневник где-нибудь сколько раз ты это уже писала мне) а то как-то заедает у вас с тракторомЦитата:НеЯ не АлексПо одному слову публиковать ради того чтобы колличеством набрать за день в одном флудеКачеством беруАлексу дооооооооооооооооооооолёка до этого ишо долёко