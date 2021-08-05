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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11468
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 13:34
#4816
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Цитата:
abaika95:
Такого не должно быть Только после работы

Ну судя по видео - есть. Тетки явно сидят в рабочей одежде, днем. Таноми подтвердила - у них тоже были курсы в рабочее время ;-)

[Исправлено: maxsaf, 05.08.2021 - 13:39]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2494
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 13:39
#4817
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Цитата:
abaika95:
Как в советские времена вечерние школы Не хотели работяги ходить и зубрить литературу (зачем уже взрослым сварщикам учить войну и мир) ну а чтож


Твой "полёт мысли" поражает!
Абы что ляпнуть!
ACROS прав, мельчаешь и мельчаешь!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 13:49
#4818
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Цитата:
таноми52:
Абы что ляпнуть!

Комменты - набирает... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 14:10
#4819
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Цитата:
drakon:
Комменты - набирает...


работа у куатов такая. у двух тут.
они то олимпиаду не смотрят.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22346
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 14:17
#4820
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Цитата:
alex_60:
они то олимпиаду не смотрят.

Я смотрю. Сейчас вон -на великах -
катаются... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 14:20
#4821
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велотрек сейчас.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
12618
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 14:21
#4822
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Цитата:
drakon:
Сейчас вон -на великах - катаются...

да,точно.

[Исправлено: alex_60, 05.08.2021 - 14:22]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8918
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 16:44
#4823
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Цитата:
maxsaf:
Ну судя по видео - есть. Тетки явно сидят в рабочей одежде, днем. Таноми подтвердила - у них тоже были курсы в рабочее время

Я не отрицаю что этого нет
Я говорю что такого быть не должно
Хочешь учится,иди вечером после смены
А так это одним просто выполнение плана а другие от работы отлынивают а потом как таноми небельмеса)
Цитата:
таноми52:
Твой "полёт мысли" поражает! Абы что ляпнуть! ACROS прав, мельчаешь и мельчаешь

Ну я даже не сомневался) ответить то нечего опять)
Ты бы хоть записывала в дневник где-нибудь сколько раз ты это уже писала мне) а то как-то заедает у вас с трактором
Цитата:
drakon:
Комменты - набирает.

Не
Я не Алекс
По одному слову публиковать ради того чтобы колличеством набрать за день в одном флуде
Качеством беру
Алексу дооооооооооооооооооооолёка до этого ишо долёко
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8918
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 16:49
#4824
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Цитата:
alex_60:
работа у куатов такая. у двух тут. они то олимпиаду не смотрят.

Второй я так понял уже Кайрат)
Дальше кто тебе вразрез что напишет в туже колоду уйдет
Кхм
Ну типичная позиция фашиста
Кто со мной не согласен тот плохой)
И вот что удивительно
Советский союз пропагандировал равенство,братство,мир
А из его чрева вышли как раз самые оголтелые шовинисты,фашисты,расисты,клоуны(привет гражданин) и националисты))
То-ли пропаганда была дрянная
То-ли почва была настолько тухлая что зерна пропаганды не дали всходы)
Парадокс
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 17:48
#4825
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Цитата:
abaika95:
Или про Маркса который считает что ударить ногой в живот женщину вполне себе норм?))

Ну если если идет специальная операция, руки заняты, а женщина бежит на тебя с непонятными намерениями, пряча в рукаве оружие или взрывчатку, то любой подготовленный человек сведет свое воздействие к минимуму. Он не будет стрелять, как это делают полицейские в США, а просто постарается изменить траекторию движения нападающего или загородиться от него единственно доступным способом - свободной ногой.

Понятно, что любой диванно-либеральный воин вашего образца продемонстрировал бы нечто более эффективное в такой ситуации. Например, впал бы в ступор и отворил все шлюзы, как это делают суслики в трудный момент. Или красиво станцевал бы танец маленьких лебедей для отвлечения внимания нападающих. Прочитал бы стихотворение Быкова, наконец. Может быть г-н abaika95 выберет из предложенного меню приглянувшуюся ему линию поведения?
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