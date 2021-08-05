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≡ Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42095
Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт магистрального газопровода
Отправлено: 05.08.21 - 17:41
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В Рудном газ отключат на две недели 16 августа. С 19 августа прекратят подачу топлива в села Майское, Набережное, Красносельское, Айет и Юбилейное. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе костанайского филиала АО "КазТрансГаз Аймак".
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§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
214
Re: Рудный без газа, Костанай без горячей воды. Причина - ремонт...
Отправлено: 05.08.21 - 17:41
#1
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Цитата:
Айет

Луномясовка?
Профайл
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