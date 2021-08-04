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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 82 из 82«1...808182
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Куратор темы: Валентин
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1334
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 21:00
#1216
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Цитата:
abaika95:
Лучше так Из жизни: Маленький Саша прибегает к маме -Мяяям мяяям Миня апять абака абизает на фолуме!!! Сделай те нипуть!! -А что он говорил сынок? -он говолил сто я клоунь и клей в 90ые нюхай А я не нюхай!! Тока поплобоваль!! -Саша....тебе скоро под полтинник лет,займись ты уже чем-нибудь,не сиди целыми днями на форуме где тебе обижают -ну мяяяяяяя!!! -Ну етить колотить иди работай уже!!

Как причудливо тасуется колода. Гены, гены чувствуется
Стилистика децких нескладушек. Теперь я знаю кто их сочиняет.
:lol:
Цитата:
таноми52:
Что ж ты, тётка, огород-то городила?

По читайте её очередной перл. Рекомендую.
Цитата:
abaika95:
О и тебя разбудили вчера

Ай как нехорошо получилось. Некрасиво! Тебя-то забыли спросить...
Ай-яй-яй!
:lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2494
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 10:58
#1217
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Цитата:
abaika95:
не видно что я тут над вааажным народом не глумился а высказал свое мнение о слащявом тексте?))


Да неужели?
Должен учитывать, когда пишешь: "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся..." Вот и отзывается тебе
Этот текст из сердца белоруса, человека из народа, каждый 4-й из которого погиб

Цитата:
abaika95:
Чтож вам то важному народу от нас надо тогда?))


С чего взял, что русским что-то надо от тебя?
Это у тебя ресентимент!

А у меня нет комплекса неполноценности по поводу своего происхождения и своего народа.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2494
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 11:24
#1218
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Цитата:
Coopidon:
По читайте её очередной перл.


Прочитала. Похоже она испытывает "уят" за всё что было и есть в истории казахов, на её взгляд, "постыдного".
(Называет картину Хлудова эротической. В 21 веке это глупость!)
И пытается всё объяснить и оправдать! (Не понимаю! В истории нет народа, у которого во все времена ВСЕГДА была бы высокая нравственность и мораль!)
Пишет:"И эта, изображенная на картине Н. Хлудова, отвратительная, аморальная, унижающая достоинство и честь женщины Великой Степи казахская игра «түйе шешу», как и многие аморальные привычки под маской «обычая», прилипшие к нам в колониальную эпоху..."
Колониализм, конечно же, виноват и "кризис ментальности" казахов в колониальную эпоху:-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8918
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 11:59
#1219
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Цитата:
Coopidon:
Ай как нехорошо получилось. Некрасиво! Тебя-то забыли спросить... Ай-яй-яй!

Ну не я же тут истерил на весь форум что не буду я тут по вашим правилам играть))
Так что получается,заплатили опять или с отпуска вышла?)
Цитата:
таноми52:
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся..." Вот и отзывается тебе

Тебе вообще недано ничто предугадывать и понимать написаное
Извините
Забыл))
Цитата:
таноми52:
С чего взял, что русским что-то надо от тебя?

Ну ты же все пытаешься тут доказать что ты мне все построила (лично) а русские это великая нация которая чёрное и белое море вырыли
А казахи так примазались ко всем))
Кстати ты детям на лекциях тоже самое рассказываешь? Или лицемерно молчишь и деньги считаешь?))
Цитата:
таноми52:
А у меня нет комплекса неполноценности по поводу своего происхождения и своего народа.

Ага
Поэтому ты постояно пытаешься тут бред нести про величие?))
У человека без комплексов нет навящевой идёт а у тебя она есть)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22346
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 12:32
#1220
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Да, Русские - Великая Нация.
Подтверждаю... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8918
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 12:33
#1221
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Цитата:
drakon:
Да, Русские - Великая Нация. Подтверждаю

Ну сам себя не похвалишь только украинец похвалит))
А так да не спорю
Такая же великая как монголы в 13 веке
Были....
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
214
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 12:56
#1222
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Цитата:
abaika95:
навящевой

можно па руске или тебе 50 скидка?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
214
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 12:59
#1223
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Цитата:
abaika95:
Такая же великая как монголы в 13 веке

куда жемонголы ̶п̶р̶о̶с̶р̶.̶.̶ дели своё величие?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22346
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 13:14
#1224
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Цитата:
abaika95:
А так да не спорю

И не - спорь... :lol: :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2494
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 15:46
#1225
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Цитата:
abaika95:
У человека без комплексов нет навящевой идёт а у тебя она есть)


Что это было? "Навязчивая идея"?
Ну, если Абайка-"психолог" называет мои убеждения "навязчивой идеей" (по принципу: стройная - значит,"мощи, скелет", высокая - "каланча", щедрая - "транжира", экономная -"скряга"), то кто ж будет спорить? :-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8918
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 16:37
#1226
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Цитата:
N0name:
можно па руске или тебе 50 скидка?

Зачем?
Ты и так меня понимаешь жеж
Цитата:
N0name:
куда жемонголы ̶п̶р̶о̶с̶р̶.̶.̶ дели своё величие?

Туда же куда и русская нация
Проср....простите развалили ещё в 17
Цитата:
drakon:
И не - спорь...

А ты просрочку не ешь
Вредно
Цитата:
таноми52:
Ну, если Абайка-"психолог" называет мои убеждения "навязчивой идеей"

Ах это ещё и убеждения??))/
Ну тут вообще капут,пиши пропало
Некая безапелляционная убежденность (Фанатизм) до добра не доводит
А фанатизм на поприще национальном(самый глупый путь) вообще удел кхм...фашизма
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
214
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 17:34
#1227
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Цитата:
abaika95:
Зачем? Ты и так меня понимаешь жеж

мын саным түсынбедим
ну ты меня понял
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
413
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 18:08
#1228
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Дурак дураком...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3466
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 18:58
#1229
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Цитата:
Coopidon:
подглядывал за тем как обнажались казахские женщины

____ Других художников смотрите картины - Рубенс ,Рембрандт , Тициан и многие другие.А то прям горе и стыд -у местной жительницы грудь показали . Ханжество во всей красе .
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