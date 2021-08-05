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≡ Помогали приборами, деньгами, руками
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42093
Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 09:05
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В условиях безудержного распространения опасной инфекционной болезни сама организация медицинской помощи потребовала серьезных корректив. Но не менее ценными оказались бескорыстие и способность людей откликаться на нужды общества.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
470
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 09:05
#1
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Ага, очень страшная болезнь. За полтора года в Костанае 70 человек выкосила.

Что-то случилось с объективностью статей Пикельной Е., конъюнктура, видимо, застилает глаза...
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
522
Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 09:45
#2
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Цитата:
самый умный:
Ага, очень страшная болезнь. За полтора года в Костанае 70 человек выкосила. Что-то случилось с объективностью статей Пикельной Е., конъюнктура, видимо, застилает глаза...

Обвиняя меня в конъюктурности, готовы ли вы ответить за свои слова в суде?))) Ну, ладно, это, разумеется, шутка.
Отвечу вам, как родному. Страшная не в смысле количества смертей (у нас во всяком случае), а в смысле распространяемости. Это раз. И (это два) в том, что испытывают люди, умирающие от неё. Кто не умирал, задыхаясь, тот, возможно, не поймёт.

[Исправлено: Елена Пикельная, 05.08.2021 - 09:46]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8918
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 12:10
#3
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Цитата:
Елена Пикельная:
Обвиняя меня в конъюктурности, готовы ли вы ответить за свои слова в суде?

Мда
Уровень журналистикой этики (даже с учётом что это была не уместная шутка) конечно зашкаливает))
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
212
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 12:20
#4
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Цитата:
Елена Пикельная:
И (это два) в том, что испытывают люди, умирающие от неё. Кто не умирал, задыхаясь, тот, возможно, не поймёт.

особенно не поймут те кто умер от онкологии, да?
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
522
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 13:01
#5
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Цитата:
abaika95:
Уровень журналистикой этики

Что здесь неэтичного? Может объясните? Кто-то оскорблён? Тогда чем?
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
522
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 13:05
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, почему же, они поймут. Особенно те, у кого рак легких или новообразования сердца. А ещё больные муковисцидозом и ещё разными болезнями. Я вам отвечаю вполне серьёзно, не взирая на то, что вы откровенно передёргиваете.
Если вы из тех, кто не верит в ковид, подождите, когда начнут умирать люди, которых вы знали лично, тогда поверите.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
212
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 13:24
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эмм... я давно уже не передергиваю, тем более откровенно и это вполне серьезно.
и да, я из тех кто не верит в ковид, каким его пытаюся представить, т.к. никто из моих оооочень многочисленных знакомых, в том числе и их знакомых тоже никто не умер и даже не заболел.
А по сему ожидания смерти ваших знакомых оставлю за вами.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
212
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 15:15
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:

Цитата:
. За полтора года в Костанае 70 человек выкосила.

Что-то случилось с объективностью статей Пикельной Е., конъюнктура, видимо, застилает глаза...


Другой держался русла и теченье ловилПодальше от крутых берегов.Он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл -Ни дома, ни друзей, ни врагов.И жизнь его похожа на фруктовый кефир -Видал я и такое не раз.Не стоит прогибаться под изменчивый мир,Пусть лучше он прогнется под нас.©
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
212
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 15:39
#9
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Кукол дергают за нитки, На лице у них улыбки, И играет клоун на трубе. И в процессе представленья Создается впечатленье, Что куклы пляшут сами по себе. Ах, до чего порой обидно, Что хозяина не видно.
:lol:
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
522
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 15:42
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
никто из моих оооочень многочисленных знакомых, в том числе и их знакомых тоже никто не умер и даже не заболел.

А из моих знакомых болели и несколько человек умерли.
Продолжайте и дальше жить на плоской Земле. Не забывайте периодически проверять, как крепко прибиты звёзды к фанерному небосводу.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
212
Re: Помогали приборами, деньгами, руками
Отправлено: 05.08.21 - 15:56
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Не забывайте периодически проверять, как крепко прибиты звёзды к фанерному небосводу.

зачем мне выписка в вашего рецепта, я галоперидол вовремя принимаю))))
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