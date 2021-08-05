Re: Течет река долго. И это не Волга - Дачников СО...

Отправлено: - 13:20

Знаю в той стороне собственников частных домов, так вот у них в колодцах вода с характерным запахом канализации, особенно в этом году критично.

Пить конечно никто эту воду не пьет, но и для полива огорода мало чего хорошего, потом плоды попадают в конце концов на стол.