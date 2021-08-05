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Течет река долго. И это не Волга - Дачников СО «Притобольское» в Костанайском районе подтапливают сточные воды
Течет река долго. И это не Волга - Дачников СО «Притобольское» в Костанайском районе подтапливают сточные воды
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