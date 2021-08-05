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≡ Течет река долго. И это не Волга - Дачников СО «Притобольское» в Костанайском районе подтапливают сточные воды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42091
Течет река долго. И это не Волга - Дачников СО «Притобольское» в Костанайском районе подтапливают сточные воды
Отправлено: 05.08.21 - 13:20
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В редакцию об этом написала Лидия МИХАЛЕВА, приложив к письму не только красноречивые фотографии, но и схему. На ней красным цветом отметила эпицентр проблемы. Не ошибешься.
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peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3959
Re: Течет река долго. И это не Волга - Дачников СО...
Отправлено: 05.08.21 - 13:20
#1
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Знаю в той стороне собственников частных домов, так вот у них в колодцах вода с характерным запахом канализации, особенно в этом году критично.
Пить конечно никто эту воду не пьет, но и для полива огорода мало чего хорошего, потом плоды попадают в конце концов на стол.
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