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Новости казахскоязычной прессы
Новости казахскоязычной прессы
Куратор темы: Валентин
(Пользователи)
- Откуда:
- НиКапенгагин
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1334
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 21:00
Цитата:
Как причудливо тасуется колода. Гены, гены чувствуется
Стилистика децких нескладушек. Теперь я знаю кто их сочиняет.
Цитата:
По читайте её очередной перл. Рекомендую.
Цитата:
Ай как нехорошо получилось. Некрасиво! Тебя-то забыли спросить...
Ай-яй-яй!
abaika95:
Лучше так Из жизни: Маленький Саша прибегает к маме -Мяяям мяяям Миня апять абака абизает на фолуме!!! Сделай те нипуть!! -А что он говорил сынок? -он говолил сто я клоунь и клей в 90ые нюхай А я не нюхай!! Тока поплобоваль!! -Саша....тебе скоро под полтинник лет,займись ты уже чем-нибудь,не сиди целыми днями на форуме где тебе обижают -ну мяяяяяяя!!! -Ну етить колотить иди работай уже!!
Лучше так Из жизни: Маленький Саша прибегает к маме -Мяяям мяяям Миня апять абака абизает на фолуме!!! Сделай те нипуть!! -А что он говорил сынок? -он говолил сто я клоунь и клей в 90ые нюхай А я не нюхай!! Тока поплобоваль!! -Саша....тебе скоро под полтинник лет,займись ты уже чем-нибудь,не сиди целыми днями на форуме где тебе обижают -ну мяяяяяяя!!! -Ну етить колотить иди работай уже!!
Как причудливо тасуется колода. Гены, гены чувствуется
Стилистика децких нескладушек. Теперь я знаю кто их сочиняет.
Цитата:
таноми52:
Что ж ты, тётка, огород-то городила?
Что ж ты, тётка, огород-то городила?
По читайте её очередной перл. Рекомендую.
Цитата:
abaika95:
О и тебя разбудили вчера
О и тебя разбудили вчера
Ай как нехорошо получилось. Некрасиво! Тебя-то забыли спросить...
Ай-яй-яй!
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 10:58
Цитата:
Да неужели?
Должен учитывать, когда пишешь: "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся..." Вот и отзывается тебе
Этот текст из сердца белоруса, человека из народа, каждый 4-й из которого погиб
Цитата:
С чего взял, что русским что-то надо от тебя?
Это у тебя ресентимент!
А у меня нет комплекса неполноценности по поводу своего происхождения и своего народа.
abaika95:
не видно что я тут над вааажным народом не глумился а высказал свое мнение о слащявом тексте?))
не видно что я тут над вааажным народом не глумился а высказал свое мнение о слащявом тексте?))
Да неужели?
Должен учитывать, когда пишешь: "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся..." Вот и отзывается тебе
Этот текст из сердца белоруса, человека из народа, каждый 4-й из которого погиб
Цитата:
abaika95:
Чтож вам то важному народу от нас надо тогда?))
Чтож вам то важному народу от нас надо тогда?))
С чего взял, что русским что-то надо от тебя?
Это у тебя ресентимент!
А у меня нет комплекса неполноценности по поводу своего происхождения и своего народа.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 11:24
Цитата:
Прочитала. Похоже она испытывает "уят" за всё что было и есть в истории казахов, на её взгляд, "постыдного".
(Называет картину Хлудова эротической. В 21 веке это глупость!)
И пытается всё объяснить и оправдать! (Не понимаю! В истории нет народа, у которого во все времена ВСЕГДА была бы высокая нравственность и мораль!)
Пишет:"И эта, изображенная на картине Н. Хлудова, отвратительная, аморальная, унижающая достоинство и честь женщины Великой Степи казахская игра «түйе шешу», как и многие аморальные привычки под маской «обычая», прилипшие к нам в колониальную эпоху..."
Колониализм, конечно же, виноват и "кризис ментальности" казахов в колониальную эпоху
Coopidon:
По читайте её очередной перл.
По читайте её очередной перл.
Прочитала. Похоже она испытывает "уят" за всё что было и есть в истории казахов, на её взгляд, "постыдного".
(Называет картину Хлудова эротической. В 21 веке это глупость!)
И пытается всё объяснить и оправдать! (Не понимаю! В истории нет народа, у которого во все времена ВСЕГДА была бы высокая нравственность и мораль!)
Пишет:"И эта, изображенная на картине Н. Хлудова, отвратительная, аморальная, унижающая достоинство и честь женщины Великой Степи казахская игра «түйе шешу», как и многие аморальные привычки под маской «обычая», прилипшие к нам в колониальную эпоху..."
Колониализм, конечно же, виноват и "кризис ментальности" казахов в колониальную эпоху
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 11:59
Цитата:
Ну не я же тут истерил на весь форум что не буду я тут по вашим правилам играть))
Так что получается,заплатили опять или с отпуска вышла?)
Цитата:
Тебе вообще недано ничто предугадывать и понимать написаное
Извините
Забыл))
Цитата:
Ну ты же все пытаешься тут доказать что ты мне все построила (лично) а русские это великая нация которая чёрное и белое море вырыли
А казахи так примазались ко всем))
Кстати ты детям на лекциях тоже самое рассказываешь? Или лицемерно молчишь и деньги считаешь?))
Цитата:
Ага
Поэтому ты постояно пытаешься тут бред нести про величие?))
У человека без комплексов нет навящевой идёт а у тебя она есть)
Coopidon:
Ай как нехорошо получилось. Некрасиво! Тебя-то забыли спросить... Ай-яй-яй!
Ай как нехорошо получилось. Некрасиво! Тебя-то забыли спросить... Ай-яй-яй!
Ну не я же тут истерил на весь форум что не буду я тут по вашим правилам играть))
Так что получается,заплатили опять или с отпуска вышла?)
Цитата:
таноми52:
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся..." Вот и отзывается тебе
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся..." Вот и отзывается тебе
Тебе вообще недано ничто предугадывать и понимать написаное
Извините
Забыл))
Цитата:
таноми52:
С чего взял, что русским что-то надо от тебя?
С чего взял, что русским что-то надо от тебя?
Ну ты же все пытаешься тут доказать что ты мне все построила (лично) а русские это великая нация которая чёрное и белое море вырыли
А казахи так примазались ко всем))
Кстати ты детям на лекциях тоже самое рассказываешь? Или лицемерно молчишь и деньги считаешь?))
Цитата:
таноми52:
А у меня нет комплекса неполноценности по поводу своего происхождения и своего народа.
А у меня нет комплекса неполноценности по поводу своего происхождения и своего народа.
Ага
Поэтому ты постояно пытаешься тут бред нести про величие?))
У человека без комплексов нет навящевой идёт а у тебя она есть)
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 12:32
Да, Русские - Великая Нация.
Подтверждаю...
Подтверждаю...
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 12:33
Цитата:
Ну сам себя не похвалишь только украинец похвалит))
А так да не спорю
Такая же великая как монголы в 13 веке
Были....
drakon:
Да, Русские - Великая Нация. Подтверждаю
Да, Русские - Великая Нация. Подтверждаю
Ну сам себя не похвалишь только украинец похвалит))
А так да не спорю
Такая же великая как монголы в 13 веке
Были....
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 209
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 12:56
Комментарий проходит проверку.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 209
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 12:59
Комментарий проходит проверку.
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 05.08.21 - 13:14
Цитата:
И не - спорь...
abaika95:
А так да не спорю
А так да не спорю
И не - спорь...
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