______________________-_Бабкина не в тему . Ведь тут какой - то спор . Много не читал .Но то , что в нелюбимое тут некоторыми , время - казахский язык использовался . А Бабкину тебе в деревеньку могу сбросить - заказывай , что именно .
Ну вот же, совсем другое дело. Курсы языка без отрыва от производства - так и я ходил бы. Хоть всю жизнь )) Это же не репетитора за свой счет нанимать) Все довольны, комментаторы рады. Видимо они не заметили, что "ученики" в рабочей одежде))
maxsaf: Курсы языка без отрыва от производства - так и я ходил бы.
Ходила на курсы. С интересом и успешно. По окончании написала диктант на 4-ку. Но через год, без языковой практики, в памяти остались лишь "rahmet sizge", "oqası joq" и тому подобные прихватки. Сарыарка - юг, там пробладает казахский, практика есть, так что имеет смысл учить, усилия не пропадут даром.
Да! С опытным преподавателем-энтузиастом, с использованием большого количества наглядного материала... Во всяком случае, я с удовольствием их посещала. В конце курсов мы (курсанты) уже общались на казахском на бытовые темы. Однако, потом разбрелись по службам-отделам, в которых владеющих казахским практически не было, и со временем утратили и эти знания. Как Вы понимаете, речь о профессиональной терминологии на казахском не идёт. А уж об её использовании в работе тем более: вся тех. документация на русском и некоторая на немецком. В канцелярии есть переводчицы , которые переводят все служебные документы на казахский В связи с требованием вести делопроизводство на государственном языке.
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