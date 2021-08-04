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Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42089
Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
Отправлено: 04.08.21 - 09:51
Он подозревается в неоднократном получении взяток от получателей государственных услуг за выдачу водительских удостоверений и их дубликатов лицам, фактически не сдававшим теоретический экзамен на знание правил дорожного движения.
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Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 09:51
СотрудникУ ? ...Задержали. эх вы
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 518
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 10:03
Не удивительно.У нас эти начальники,как ботва от укропа-пучок 5 копеек.Сегодня один,завтра другой.Они как маленькие мышки,попадают в мышеловку,а сыр сожрала большая крыса.
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 11:52
Ну как же быть? Надо вырастить и воспитать неподкупных кадров, где их взять? Может государство в качестве отступных им кредит баксов так тысяч десять даст без процентов. Ну просто катастрофа. Кстати лет десять назад антикор регулярно приглашали на беседу, мол никто не беспокоит, а вдруг. С этим сейчас заглохло
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2212
Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
Отправлено: 04.08.21 - 12:00
Цитата:
Пригласить господина Саакашвили. Он знает как с коррупцией бороться в странах СНГ.
сайлау курманов:
Ну как же быть? Надо вырастить и воспитать неподкупных кадров, где их взять?
Ну как же быть? Надо вырастить и воспитать неподкупных кадров, где их взять?
Пригласить господина Саакашвили. Он знает как с коррупцией бороться в странах СНГ.
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 12:58
А нашего куда деть, даже закон приняли, чтоб не трогали, мало одного, вся августейшая семейка под крышей этого закона,
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22341
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 13:11
Ну вот - опять, двадцать пять...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1900
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 13:39
Цитата:
Нет, это у вас опять, у нас СНОВА и ПРИВЫЧНО.
drakon:
опять,
опять,
Нет, это у вас опять, у нас СНОВА и ПРИВЫЧНО.
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 17:17
А те кто купил значит так и будут ездить. А как же дача взятки ?!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11467
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 19:12
В случае признания виновным вышестоящее руководство все еще должно подать в отставку?
Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
Отправлено: 04.08.21 - 20:21
Значит ещё есть надежда у глупцов, купить и не заморачиваться
[Исправлено: Gljuk, 04.08.2021 - 21:27]
[Исправлено: Gljuk, 04.08.2021 - 21:27]
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 21:14
Экая деликатность. В городе К по подозрению во В задержан А. Ведётся следствие.
Оно и правильно! Все и так знают, зачем имя в газете полоскать!?
А может ещё и оправдают? А он потом иск газете?
Оно и правильно! Все и так знают, зачем имя в газете полоскать!?
А может ещё и оправдают? А он потом иск газете?
Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
Отправлено: 04.08.21 - 22:07
Цитата:
Аполитичео рассуждаешь!
По твоему, большие дяди, с большими портфелями, набитые деньгами, их дети, и прочие их родственники, как лохи какието! Должны учить правила, сдавать экзамены, на автодроме позориться, так чтоли!?
Ну вы ваще!
сайлау курманов:
Значит ещё есть надежда у глупцов, купить и не заморачиваться
Значит ещё есть надежда у глупцов, купить и не заморачиваться
Аполитичео рассуждаешь!
По твоему, большие дяди, с большими портфелями, набитые деньгами, их дети, и прочие их родственники, как лохи какието! Должны учить правила, сдавать экзамены, на автодроме позориться, так чтоли!?
Ну вы ваще!
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 05.08.21 - 10:09
Дяди с портфелями успешные люди. Которые смогли себя утвердить. Их дети и родственники и учатся и не все нарушают правила и ведут себя достойно.а писаки только им завидуют и сами ничего не достигли
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