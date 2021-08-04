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≡ Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42089
Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
Отправлено: 04.08.21 - 09:51
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Он подозревается в неоднократном получении взяток от получателей государственных услуг за выдачу водительских удостоверений и их дубликатов лицам, фактически не сдававшим теоретический экзамен на знание правил дорожного движения.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
21
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 09:51
#1
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СотрудникУ ? ...Задержали. эх вы
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
518
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 10:03
#2
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Не удивительно.У нас эти начальники,как ботва от укропа-пучок 5 копеек.Сегодня один,завтра другой.Они как маленькие мышки,попадают в мышеловку,а сыр сожрала большая крыса.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4779
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 11:52
#3
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Ну как же быть? Надо вырастить и воспитать неподкупных кадров, где их взять? Может государство в качестве отступных им кредит баксов так тысяч десять даст без процентов. Ну просто катастрофа. Кстати лет десять назад антикор регулярно приглашали на беседу, мол никто не беспокоит, а вдруг. С этим сейчас заглохло
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2212
Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
Отправлено: 04.08.21 - 12:00
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
Ну как же быть? Надо вырастить и воспитать неподкупных кадров, где их взять?

Пригласить господина Саакашвили. Он знает как с коррупцией бороться в странах СНГ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4779
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 12:58
#5
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А нашего куда деть, даже закон приняли, чтоб не трогали, мало одного, вся августейшая семейка под крышей этого закона,
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22341
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 13:11
#6
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Ну вот - опять, двадцать пять... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1900
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 13:39
#7
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Цитата:
drakon:
опять,


Нет, это у вас опять, у нас СНОВА и ПРИВЫЧНО.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
21
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 17:17
#8
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А те кто купил значит так и будут ездить. А как же дача взятки ?!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11467
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 19:12
#9
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В случае признания виновным вышестоящее руководство все еще должно подать в отставку?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4779
Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
Отправлено: 04.08.21 - 20:21
#10
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Значит ещё есть надежда у глупцов, купить и не заморачиваться

[Исправлено: Gljuk, 04.08.2021 - 21:27]
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1334
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 21:14
#11
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Экая деликатность. В городе К по подозрению во В задержан А. Ведётся следствие.
Оно и правильно! Все и так знают, зачем имя в газете полоскать!?
А может ещё и оправдают? А он потом иск газете?
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1334
Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
Отправлено: 04.08.21 - 22:07
#12
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Цитата:
сайлау курманов:
Значит ещё есть надежда у глупцов, купить и не заморачиваться

Аполитичео рассуждаешь!
По твоему, большие дяди, с большими портфелями, набитые деньгами, их дети, и прочие их родственники, как лохи какието! Должны учить правила, сдавать экзамены, на автодроме позориться, так чтоли!?
Ну вы ваще!
:oops:
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
21
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 05.08.21 - 10:09
#13
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Дяди с портфелями успешные люди. Которые смогли себя утвердить. Их дети и родственники и учатся и не все нарушают правила и ведут себя достойно.а писаки только им завидуют и сами ничего не достигли
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