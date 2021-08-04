Отправлено: - 09:45

maxsaf:

Курсы языка без отрыва от производства - так и я ходил бы.

Цитата:Ходила на курсы. С интересом и успешно. По окончании написала диктант на 4-ку. Но через год, без языковой практики, в памяти остались лишь "rahmet sizge", "oqası joq" и тому подобные прихватки.Сарыарка - юг, там пробладает казахский, практика есть, так что имеет смысл учить, усилия не пропадут даром.