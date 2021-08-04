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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 321 из 321«1...319320321
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22341
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 21:31
#4801
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Цитата:
Гога:
Лучше слушайте хорошую музыку и живите дружно :-) :lol:

Гога, Бабкину - давай... :lol: :oops:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 22:09
#4802
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Цитата:
drakon:

______________________-_Бабкина не в тему . Ведь тут какой - то спор . Много не читал .Но то , что в нелюбимое тут некоторыми , время - казахский язык использовался . А Бабкину тебе в деревеньку могу сбросить - заказывай , что именно .
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1334
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 22:31
#4803
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Цитата:
abaika95:
Интеллектуальная элита уезжает потихоньку из России

Да!
Вовремя ты из ЧБ сдрис...уехал. Им процент понизил. А так бы были бы на высоте!
:lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22341
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 22:41
#4804
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Цитата:
Гога:
заказывай , что именно .

Всё, что сможешь... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7392
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 22:46
#4805
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Цитата:
drakon:
Всё, что сможешь...

Подмогу Гоге. ;-) держи! :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11467
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 00:37
#4806
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Ну вот же, совсем другое дело. Курсы языка без отрыва от производства - так и я ходил бы. Хоть всю жизнь ))
Это же не репетитора за свой счет нанимать)
Все довольны, комментаторы рады. Видимо они не заметили, что "ученики" в рабочей одежде))


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 01:07
#4807
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Цитата:
drakon:
Всё, что сможешь...


Два в одном
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 02:57
#4808
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____________Вот , кстати , еще в 50ые вывески были на двух языках .
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 09:45
#4809
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Цитата:
maxsaf:
Курсы языка без отрыва от производства - так и я ходил бы.


Ходила на курсы. С интересом и успешно. По окончании написала диктант на 4-ку. Но через год, без языковой практики, в памяти остались лишь "rahmet sizge", "oqası joq" и тому подобные прихватки.
Сарыарка - юг, там пробладает казахский, практика есть, так что имеет смысл учить, усилия не пропадут даром.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 09:47
#4810
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Приятное оживление во флуде.
Спасибо Гога и Эл! :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11467
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 09:54
#4811
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Цитата:
таноми52:
Ходила на курсы.

Это были курсы в рабочее время?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2491
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 05.08.21 - 10:25
#4812
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Цитата:
maxsaf:
Это были курсы в рабочее время?


Да! С опытным преподавателем-энтузиастом, с использованием большого количества наглядного материала...
Во всяком случае, я с удовольствием их посещала. В конце курсов мы (курсанты) уже общались на казахском на бытовые темы. Однако, потом разбрелись по службам-отделам, в которых владеющих казахским практически не было, и со временем утратили и эти знания.
Как Вы понимаете, речь о профессиональной терминологии на казахском не идёт. А уж об её использовании в работе тем более: вся тех. документация на русском и некоторая на немецком.
В канцелярии есть переводчицы , которые переводят все служебные документы на казахский
В связи с требованием вести делопроизводство на государственном языке.
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