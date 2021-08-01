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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 384 из 384«1...382383384
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22341
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.08.21 - 14:00
#5746
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Подарили мне небольшой подарок и свою программу.

Думаю, да - знаю, деньги, выделенные, на агитацию,
не - украли... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3464
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.08.21 - 20:50
#5747
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Цитата:
111:

___________________Марик , почти ничего не изменилось !! :lol: 8-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22341
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 14:39
#5748
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Сегодня, исполнилось 21 год.
Как я уехал из КОстаная, сюда... :oops:
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
518
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 15:09
#5749
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Цитата:
drakon:
21 год.

Большой срок,по человеческим меркам.Ностальгируете?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22341
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 15:29
#5750
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Цитата:
Сергей kst:
Ностальгируете?

Раньше - было, сейчас - нет.
абайку - читаешь и не охота,
казахский язык - учить... :lol: ;-)
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
518
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 15:43
#5751
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Цитата:
drakon:
сейчас - нет

У меня деда старший брат уехал еще в 91 году.Мой дед в 2001,каждые 2 года приезжал,ностальгия сильная штука.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22341
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 15:57
#5752
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Цитата:
Сергей kst:
,ностальгия сильная штука.

Если там Родственников не - осталось,
то не - очень - сильно.
Друзья-товарищи, тоже давно,
разъехались, кто-куда... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7392
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 23:16
#5753
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Цитата:
drakon:
Если там Родственников не - осталось, то не - очень - сильно. Друзья-товарищи, тоже давно, разъехались, кто-куда...

Как то так же. Первые лет 5-ть ещё подумывал если не в КЗ так в Россию, даже работу было нашёл по специальности. Но потом одумался. ;-) В мае будущего года будет 50 на 50, пол жизни Союз-Казахстан, пол жизни Германия. И ни о чём не сожалею. Тем более что там родственников не осталось, кто умерли, кто в России, друзья тоже разъехались кто куда. Всё равно бы в итоге уехал, если не в Германию, так в Россию. 8-) Куатов мне не надо 8-)

[Исправлено: elektron, 04.08.2021 - 18:20]
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 23:47
#5754
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Цитата:
Гога:
___________________Марик , почти ничего не изменилось

Только с Костаная припёрся, как поеду завтра после завтра, точь с такого же ракурса сфотаю
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 23:50
#5755
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А это с обратной стороны

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 23:52
#5756
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А это мы с сыном и женой кормили голубей..



Ну если можно это фото, вроде как теперь фото людей тут нельзя что ли, как то выклал, стерли
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
1661
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.08.21 - 00:01
#5757
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Вот ещё что то..



Но может быть нельзя, хотя я могу письменное разрешение жены взять
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