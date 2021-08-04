Отправлено: - 22:19

abaika95:

надо было вводить жёсткие меры и сидеть пока все не вакцинируются и плевать на нытье со всех сторон как сделали в тоталитарной Германии

Я бы удивился, если бы они не возмущались. Такого куска хлеба с маслом лишили. Потом чиновники еще и будут удивляться что еще местной промышленности нету... вдобавок к другим промышленностям.Цитата:Сам то привился?Как чип, не беспокоит?И теперь твой бастык тобой управляет удаленно- по вайфаю через айпи?