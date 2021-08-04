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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 320 из 321«1...318319320321»
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8906
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 09:57
#4786
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Цитата:
гражданин СССР:
В любой стране всегда есть какой-то процент неадекватных людей

Судя по поуехвшим в Россию и оттуда пишущим всякий бред
Процент там резко поднялся
Либо соцдарвинизм сделал свое дело
Интеллектуальная элита уезжает потихоньку из России
Местные спиваются и деградируют
А еще подъезжают не местные такие как ТЫ,Земляк наш и Алекс
Вот и получается что людей осталось столько же но процент глупости поднимается.
Обидно за Россию
Цитата:
maxsaf:
И название "майдан" он себе не просто так взял, это он так цель озвучил, конечную остановку обьявил.

Сколько канадцу не объесняй он всервоно на Украину смотрит))
Ну вы понимаете что майдан переводится как площадь/площадка
И канал у него называется языковая площадка
Тоесть он пропагандирует казахский язык на своей площадке
Украинский Майдан там вообще не как не относится
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1472
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 10:45
#4787
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Цитата:
abaika95Мне вообще плевать)


Судя по всему нет)) Переживаете так, чтобы вас поняли) похвально)

Цитата:
abaika95Я вас редко читаю


Читаете и отвечаете, мимо не проходите никогда)) пригорает по ходу)

Цитата:
abaika95как что будет звучать на вашем языке?


Это вас больше интересует)

Цитата:
abaika95Ну в России скоро так и будут отоваривать русских по всему видимости


Ну вот когда случится, так и будем посмотреть))) А то тяфкаете уж сколько времени, чего только не пророчили, а Русь матушка живет и здравствует))))
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8906
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 12:02
#4788
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Цитата:
Змея Подколодная:
Судя по всему нет)) Переживаете так, чтобы вас поняли) похвально)

Вообще плевать писал же)) можете не понимать меня
Но не понимать основы исторического процесса это мягко говоря глупо))
Незнаю зачем я вам что-то объясняю?
Есть же русская пословица
Свяжись с....сам таким станешь
Цитата:
Змея Подколодная:
Читаете и отвечаете, мимо не проходите никогда)) пригорает по ходу)

Ну вот я вас хотябы научил обращаться с цитированием ко мне,тогда да отвечаю
А так... Не читаю что вы пишите
Скучно Цитата:
Змея Подколодная:
Это вас больше интересует

Десткий сад
Авас авас
Цитата:
Змея Подколодная:
Ну вот когда случится, так и будем посмотреть))) А то тяфкаете уж сколько времени, чего только не пророчили, а Русь матушка живет и здравствует

Ну таджики уже русских начали учить что нельзя кокить на лессницах
Скоро ещё бить за это начнут
Дальше больше,и из магазинов выгонять
А Русь матушка так и будет стоять, да терпеть))) стыдно за региональную державу)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8906
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 12:06
#4789
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Цитата:
Змея Подколодная: , а Русь матушка живет и здравствует))


И ведь не поспоришь
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 12:26
#4790
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Цитата:
abaika95:
Ну вы понимаете что майдан переводится как площадь/площадка

С казахского?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11464
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 12:32
#4791
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Цитата:
abaika95:
И ведь не поспоришь

А в КЗ некоторые жалуются, что вся ЗП на еду уходит. Брешут поди )
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22340
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 12:42
#4792
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Цитата:
maxsaf:
что вся ЗП на еду уходит. Брешут поди )

Конечно - брешут. Абайка на свою зарплату,
Четыре квартиры - купил... :lol: :-P
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2486
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 13:02
#4793
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Народ, лето проходит!
Хоть и чрезмерно жаркое, но жаль!



На пляже в Солензаре
Каждый вечер мы танцевали,
И в день твоего отъезда
Я понял, что я тебя люблю
И я не отходил от тебя больше.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8906
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 13:21
#4794
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Цитата:
maxsaf:
С казахского?

Удивлю вас даже с украинского
Только там это стало значением базарной площади
А в казахском это место для сходняка
Цитата:
maxsaf:
А в КЗ некоторые жалуются, что вся ЗП на еду уходит. Брешут поди )

Да нет не брешут
У нас то бедность поголовная
В кибитках живём
Нам куды до суперчверхдержавы которая процветает))
И где 60% населения на жратву все тратит
От богатства наверно Цитата:
drakon:
Конечно - брешут. Абайка на свою зарплату, Четыре квартиры - купил...

И при этом не ем
Еда дороже квартиры
В России))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
412
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 13:52
#4795
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Балалайка - мальчик-собака (на всех гавкает) перевод с казахского :-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22340
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 14:00
#4796
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Цитата:
abaika95:
Еда дороже квартиры В России))

Знаю, что и сколько - стоит.
в России... :lol: ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7390
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 19:28
#4797
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:lol:

[Исправлено: elektron, 04.08.2021 - 14:53]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 21:21
#4798
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____ Не надоело спорить ?? Лучше слушайте хорошую музыку и живите дружно :-) :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3461
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 21:25
#4799
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Для незнающих - это группа *Дос-Мукасан*.Дос-Мукасан (каз. Дос-Мұқасан) — советский, казахский вокально-инструментальный ансамбль, созданный студентами Казахского политехнического института в 1967 году в Алма-Ате. Основателями ансамбля и его первыми исполнителями были Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Хамит Санбаев, Александр Литвинов (название ансамбля происходило от сокращения имён участников: «Дос» — лидер ансамбля Досым Сулеев, «Му» — Мурат Кусаинов, «Ка» — Камит Санбаев, «Сан» — Саня (Александр) Литвинов).
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7390
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 21:26
#4800
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Цитата:
Гога:
Не надоело спорить ??

Так никто и не спорит, просто один "упёртый" вылетел из реальности. :lol:
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