Отправлено: - 11:56

таноми52:

Ну, а что тебе, мелкий во всех направлениях, остаётся: только глумиться над народом,

таноми52:

Некоторые-то народы даже букву (звук)не сказали! Только примазываются к монголами и присваивают их исторические достижения

[Исправлено: Iney, 04.08.2021 - 12:05]

Цитата:А что тебе крупная (только в одном направлении) не видно что я тут над вааажным народом не глумился а высказал свое мнение о слащявом тексте?))Или для тебе уже Барабер зенки уже кровью налились,если абака обсмеял мой текст значит он меня по нац признаку оскорбил?))Обиженные вы во всех направлениях такие)) везде думаете что вас только и принизить хотят а ещё кичатся чето там большим народом себя выставляют/// Цитата:Да ради богаПримазались к монголам с кибитками и дань собиралиЧтож вам то важному народу от нас надо тогда?)) Идите вон с американцами соревнуетесь (опять наверно щас скажешь что по нац признаку оскорбил) куды вам с американцами то? Украина главный враг)))