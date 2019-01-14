Сотни мужчин устроили митинг против Ширин Нарчаевой Это реальный повод выйти целой деревней... все остальные проблемы и не проблемы вовсе... 1) интересно, был ли согласован данный митинг с администрацией посёлка? 2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека?
Такая тема. Уважаемая профессор разновсяких наук Назира Нуртазина уличила и разоблачила художника Хлудова Оказывается этот аккулак бегал и подглядывал за тем как обнажались казахские женщины. Она это абаснавала и канкретна паяснила
Coopidon: Уважаемая профессор разновсяких наук Назира Нуртазина уличила и разоблачила
Куп, Вы к ней несправедливы. Порассусоливав, неизвестно с какой целью в этом направлении, она всё же приходит к выводу:"По данному вопросу мнения могут расходиться. Все таки думается, что не такое уж это преступление для европейца, для неутомимого путешественника и увлеченного искусством современного художника." Художники - это ХУДОЖНИКИ! Что ж ты, тётка, огород-то городила?
Как говорит тётя Нуртазина:"По данному вопросу мнения могут расходиться" Вот мнение белорусского писателя Климковича: "Бойтесь разбудить русского. Бойтесь разбудить Русского! Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили Русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в порошок — вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью, и это будет в вашем доме. Русский задаст вам лишь один вопрос: «В чём сила, брат?». Именно в этот момент вы 1000 раз пожалеете, что вы не брат Русскому. Потому что брата он простит, а врага — никогда. Французы помнят. Немцы знают. Русский живёт справедливостью. Западный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. Пока жива в его сердце справедливость, Русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете. Потому что сами русские ничего не могут с этим поделать уже не одну тысячу лет".
О и тебя разбудили вчера Ты же вроде писала что не опустишся до того чтобы тебя модерировали? Всё-таки опустилась?)) А слог да,только кончается ничем Лучше так Из жизни: Маленький Саша прибегает к маме -Мяяям мяяям Миня апять абака абизает на фолуме!!! Сделай те нипуть!! -А что он говорил сынок? -он говолил сто я клоунь и клей в 90ые нюхай А я не нюхай!! Тока поплобоваль!! -Саша....тебе скоро под полтинник лет,займись ты уже чем-нибудь,не сиди целыми днями на форуме где тебе обижают -ну мяяяяяяя!!! -Ну етить колотить иди работай уже!! Цитата:
таноми52: "Бойтесь разбудить русского. Бойтесь разбудить Русского! Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение.
Ой Прочитал аж прослезился от слащявости Такой текст дешёвый прям какбудто с Рашы Тудей тиснули или с кремлеботских пабликов в ВК Только почему-то соловьеву не донесли ещё)))
abaika95: Такой текст дешёвый прям какбудто с Рашы Тудей
Ну, а что тебе, мелкий во всех направлениях, остаётся: только глумиться над народом, сказавшим в мировой истории не только "слово", но и заполнившего в ней целые страницы. Некоторые-то народы даже букву (звук)не сказали! Только примазываются к монголами и присваивают их исторические достижения ("Мы - в Истории буквы. Лишь немногие - слово"- сказал поэт)
таноми52: Ну, а что тебе, мелкий во всех направлениях, остаётся: только глумиться над народом,
А что тебе крупная (только в одном направлении) не видно что я тут над вааажным народом не глумился а высказал свое мнение о слащявом тексте?)) Или для тебе уже Барабер зенки уже кровью налились,если абака обсмеял мой текст значит он меня по нац признаку оскорбил?)) Обиженные вы во всех направлениях такие)) везде думаете что вас только и принизить хотят а ещё кичатся чето там большим народом себя выставляют /// Цитата:
таноми52: Некоторые-то народы даже букву (звук)не сказали! Только примазываются к монголами и присваивают их исторические достижения
Да ради бога Примазались к монголам с кибитками и дань собирали Чтож вам то важному народу от нас надо тогда?)) Идите вон с американцами соревнуетесь (опять наверно щас скажешь что по нац признаку оскорбил) куды вам с американцами то? Украина главный враг)))
И опять нашему вниманию, на арене, неугомонная госпожа Нуртазина. Эдакий проказник, этот Хлудову которого оказалась ещё одна картина, близкая по духу госпоже Нуртазиной. И опять, с обнаженными казашками... Вот как это описывает это сама автор (пунктуация автора/Нуртазиной): Цитата:
«Түйе шешу» (букв. «развязывание верблюда»), лжеобычай, вернее игра казахов, когда в некоторых (!) уголках Казахской Степи, с некоторых (!) времен, иногда (!) во время празднеств и тризн организаторы мероприятия ради развлечения невежественной толпы, а именно пьяных от кумыса мужчин-кочевников уговаривали очень бедных девушек или вдов за приз в виде верблюда оголить свое тело (топлес или даже голышом пройтись до точки назначения) – НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С КАЗАХСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ! Ни с древними, «тенгрианскими», ни поздними обычаями народа Великой Степи.
Рс вот так, оказывается. Если нельзя, но очень хочется... Напьются древние кочевники кумысу и давай уговаривать...
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать