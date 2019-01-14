Прогноз на 5 дней
ясно+28°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • СВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 81 из 82«1...79808182»
Ответить Новый топик
Куратор темы: Валентин
Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2754
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 01:34
#1201
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Сотни мужчин устроили митинг против Ширин Нарчаевой
Это реальный повод выйти целой деревней... все остальные проблемы и не проблемы вовсе...
1) интересно, был ли согласован данный митинг с администрацией посёлка?
2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека? :-x :-(
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2486
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 08:08
#1202
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека?


В каком веке эти "мужчины" живут? Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11464
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 11:48
#1203
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.

А вы тенденцию как видите в будущем, прогноз так сказать - к более консервативному или светскому?
Профайл
Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2754
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 15:44
#1204
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.

доведут девку до самоубийства
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2486
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 17:31
#1205
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вы тенденцию как видите в будущем, прогноз так сказать - к более консервативному или светскому?


Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1331
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 03.08.21 - 23:13
#1206
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такая тема.
Уважаемая профессор разновсяких наук Назира Нуртазина уличила и разоблачила художника Хлудова
Оказывается этот аккулак бегал и подглядывал за тем как обнажались казахские женщины.
Она это абаснавала и канкретна паяснила
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1331
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 03.08.21 - 23:16
#1207
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оцените слог. Стиль!
Абай ка атдыхает

:lol: :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11464
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 02:18
#1208
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Оцените слог. Стиль!

Теперь жду стихов))
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
412
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 05:19
#1209
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

На Балалайку очень смахивает по стилю)) Такой же дурачок)))
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2486
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 07:57
#1210
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Уважаемая профессор разновсяких наук Назира Нуртазина уличила и разоблачила


Куп, Вы к ней несправедливы. Порассусоливав, неизвестно с какой целью в этом направлении, она всё же приходит к выводу:"По данному вопросу мнения могут расходиться. Все таки думается, что не такое уж это преступление для европейца, для неутомимого путешественника и увлеченного искусством современного художника."
Художники - это ХУДОЖНИКИ!
Что ж ты, тётка, огород-то городила?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2486
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 08:08
#1211
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Оцените слог. Стиль!


Как говорит тётя Нуртазина:"По данному вопросу мнения могут расходиться"
Вот мнение белорусского писателя Климковича:
"Бойтесь разбудить русского.
Бойтесь разбудить Русского! Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение.
Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили Русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в порошок — вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью, и это будет в вашем доме. Русский задаст вам лишь один вопрос: «В чём сила, брат?». Именно в этот момент вы 1000 раз пожалеете, что вы не брат Русскому. Потому что брата он простит, а врага — никогда. Французы помнят. Немцы знают. Русский живёт справедливостью. Западный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. Пока жива в его сердце справедливость, Русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете. Потому что сами русские ничего не могут с этим поделать уже не одну тысячу лет".
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8906
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 09:49
#1212
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Оцените слог. Стиль! Абай ка атдыхает

О и тебя разбудили вчера
Ты же вроде писала что не опустишся до того чтобы тебя модерировали? Всё-таки опустилась?))
А слог да,только кончается ничем
Лучше так
Из жизни:
Маленький Саша прибегает к маме
-Мяяям мяяям Миня апять абака абизает на фолуме!!! Сделай те нипуть!!
-А что он говорил сынок?
-он говолил сто я клоунь и клей в 90ые нюхай
А я не нюхай!! Тока поплобоваль!!
-Саша....тебе скоро под полтинник лет,займись ты уже чем-нибудь,не сиди целыми днями на форуме где тебе обижают
-ну мяяяяяяя!!!
-Ну етить колотить иди работай уже!!
Цитата:
таноми52:
"Бойтесь разбудить русского. Бойтесь разбудить Русского! Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение.

Ой
Прочитал аж прослезился от слащявости
Такой текст дешёвый прям какбудто с Рашы Тудей тиснули или с кремлеботских пабликов в ВК
Только почему-то соловьеву не донесли ещё)))
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2486
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 11:47
#1213
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Такой текст дешёвый прям какбудто с Рашы Тудей


Ну, а что тебе, мелкий во всех направлениях, остаётся: только глумиться над народом, сказавшим в мировой истории не только "слово", но и заполнившего в ней целые страницы. Некоторые-то народы даже букву (звук)не сказали!
Только примазываются к монголами и присваивают их исторические достижения
("Мы - в Истории буквы. Лишь немногие - слово"- сказал поэт)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8906
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 11:56
#1214
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ну, а что тебе, мелкий во всех направлениях, остаётся: только глумиться над народом,

А что тебе крупная (только в одном направлении) не видно что я тут над вааажным народом не глумился а высказал свое мнение о слащявом тексте?))
Или для тебе уже Барабер зенки уже кровью налились,если абака обсмеял мой текст значит он меня по нац признаку оскорбил?))
Обиженные вы во всех направлениях такие)) везде думаете что вас только и принизить хотят а ещё кичатся чето там большим народом себя выставляют
/// Цитата:
таноми52:
Некоторые-то народы даже букву (звук)не сказали! Только примазываются к монголами и присваивают их исторические достижения

Да ради бога
Примазались к монголам с кибитками и дань собирали
Чтож вам то важному народу от нас надо тогда?)) Идите вон с американцами соревнуетесь (опять наверно щас скажешь что по нац признаку оскорбил) куды вам с американцами то? Украина главный враг)))

[Исправлено: Iney, 04.08.2021 - 12:05]
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1331
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 20:55
#1215
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И опять нашему вниманию, на арене, неугомонная госпожа Нуртазина. Эдакий проказник, этот Хлудову которого оказалась ещё одна картина, близкая по духу госпоже Нуртазиной. И опять, с обнаженными казашками...
Вот как это описывает это сама автор (пунктуация автора/Нуртазиной):
Цитата:
«Түйе шешу» (букв. «развязывание верблюда»), лжеобычай, вернее игра казахов, когда в некоторых (!) уголках Казахской Степи, с некоторых (!) времен, иногда (!)  во время празднеств и тризн организаторы мероприятия ради развлечения невежественной толпы, а именно пьяных от кумыса  мужчин-кочевников уговаривали очень бедных девушек или вдов за приз в виде верблюда оголить свое тело (топлес или даже голышом пройтись до точки назначения) – НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С КАЗАХСКОЙ ТРАДИЦИЕЙ! Ни с древними, «тенгрианскими», ни поздними обычаями народа Великой Степи.

Рс вот так, оказывается. Если нельзя, но очень хочется...
Напьются древние кочевники кумысу и давай уговаривать...
Профайл
Страница 81 из 82«1...79808182»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS