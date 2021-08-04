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≡ Токио-2020: Казахстан завоевал четвертую бронзовую медаль
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42087
Токио-2020: Казахстан завоевал четвертую бронзовую медаль
Отправлено: 04.08.21 - 15:36
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На XXXII летних Олимпийских играх в Японии завершились полуфинальные поединки боксеров в супертяжелом весе - свыше 91 кг. В этой весовой категории Казахстан представлял двукратный серебряный призер чемпионатов мира Камшыбек Кункабаев.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22339
Re: Токио-2020: Казахстан завоевал четвертую бронзовую медаль
Отправлено: 04.08.21 - 15:36
#1
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Поздравляю!... :lol:
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