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≡ Задержание начальника подразделения прокомментировали в ДП Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42087
Задержание начальника подразделения прокомментировали в ДП Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 13:23
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"Оперативные мероприятия были проведены совместно с управлением собственной безопасности ДП. В отношении арестованного было проведено служебное расследование, он уволен по отрицательным мотивам", - говорится в сообщении.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22339
Re: Задержание начальника подразделения прокомментировали в ДП...
Отправлено: 04.08.21 - 13:23
#1
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Повысить им зарплату, надо... :lol: ;-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2212
Re: Задержание начальника подразделения прокомментировали в ДП...
Отправлено: 04.08.21 - 13:38
#2
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Сейчас выяснится, что сей товарищ был уволен еще за месяц до того, как его задержали.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4778
Re: Задержание начальника подразделения прокомментировали в ДП...
Отправлено: 04.08.21 - 13:39
#3
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Любое общение с этими сотрудниками намеревает получение выгоды. Как то на трассе домой в Рудный мне стало плохо и я сбавил скорость, почти полз и тут догнали меня доблестные ребятушки первым делом перенюхали меня всего, отругали что свет включен не дальный и вместо того чтобы предложить проводить до города пожелали удачи и покатили восвояси
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
518
Re: Задержание начальника подразделения прокомментировали в ДП...
Отправлено: 04.08.21 - 14:12
#4
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Цитата:
Пресс-служба также отмечает, что борьба с коррупцией – приоритетное направление в работе ведомства

Источник:

Мы заметили :lol:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3958
Re: Задержание начальника подразделения прокомментировали в ДП...
Отправлено: 04.08.21 - 15:30
#5
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Цитата:
он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

И всё?
Так вам не победить ...
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