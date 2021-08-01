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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22336
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.08.21 - 14:00
#5746
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Подарили мне небольшой подарок и свою программу.

Думаю, да - знаю, деньги, выделенные, на агитацию,
не - украли... :lol: ;-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3457
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.08.21 - 20:50
#5747
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Цитата:
111:

___________________Марик , почти ничего не изменилось !! :lol: 8-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22336
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.08.21 - 14:39
#5748
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Сегодня, исполнилось 21 год.
Как я уехал из КОстаная, сюда... :oops:
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