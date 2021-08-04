Re: Задержание начальника подразделения прокомментировали в ДП...

Отправлено: - 13:39

Любое общение с этими сотрудниками намеревает получение выгоды. Как то на трассе домой в Рудный мне стало плохо и я сбавил скорость, почти полз и тут догнали меня доблестные ребятушки первым делом перенюхали меня всего, отругали что свет включен не дальный и вместо того чтобы предложить проводить до города пожелали удачи и покатили восвояси