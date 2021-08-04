Re: Производители школьной формы возмутились ее отменой в...

Отправлено: - 13:16

Ну все не слава богу

Какую сферу не тронь везде "а нас за шо?"

Карантин ввели

Рестораны возмущаются,тамадисты возмущаются,кинотеатры возмущаются.

Начали вакцинирваться чтобы выйти с карантина

Начали возмущаться антиваксеры (это те же самые что сверху возмущались)

Школы закрыли

Возмущались мамочки и папочки которым не хотелось с детьми дома сидеть

Сказали что школу откроют если будет вакцинровать детей

пошивщики школьной формы решили голосок свой прорезать,они устали без школы жить)

Вывод:

Для всех мил не будешь

С самого начала надо было вводить жёсткие меры и сидеть пока все не вакцинируются и плевать на нытье со всех сторон как сделали в тоталитарной Германии