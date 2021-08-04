Прогноз на 5 дней
ясно+33°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 29% влажность
  • СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Производители школьной формы возмутились ее отменой в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42085
Производители школьной формы возмутились ее отменой в Казахстане
Отправлено: 04.08.21 - 12:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое решение МОН РК шокировало отечественные фирмы, которые выпускают школьную одежду. Производители еще полгода назад начали готовиться к пошиву формы и теперь не знают, что делать с закупленным и отшитым материалом.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11463
Re: Производители школьной формы возмутились ее отменой в...
Отправлено: 04.08.21 - 12:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сообщается, что производители еще полгода назад начали готовиться к пошиву формы

А кто их об этом просил?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8906
Re: Производители школьной формы возмутились ее отменой в...
Отправлено: 04.08.21 - 13:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все не слава богу
Какую сферу не тронь везде "а нас за шо?"
Карантин ввели
Рестораны возмущаются,тамадисты возмущаются,кинотеатры возмущаются.
Начали вакцинирваться чтобы выйти с карантина
Начали возмущаться антиваксеры (это те же самые что сверху возмущались)
Школы закрыли
Возмущались мамочки и папочки которым не хотелось с детьми дома сидеть
Сказали что школу откроют если будет вакцинровать детей
пошивщики школьной формы решили голосок свой прорезать,они устали без школы жить)
Вывод:
Для всех мил не будешь
С самого начала надо было вводить жёсткие меры и сидеть пока все не вакцинируются и плевать на нытье со всех сторон как сделали в тоталитарной Германии
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1900
Re: Производители школьной формы возмутились ее отменой в...
Отправлено: 04.08.21 - 13:50
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
об этом просил?


У нас ещё что то шьют?? Честно,даже не знал. Любую подкладку посмотри изнутри, везде: маде ин Чина, даже на якобы "оригинальных" запчастей из РосСельМаша.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS