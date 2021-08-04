Отправлено: - 12:02

Змея Подколодная:

Судя по всему нет)) Переживаете так, чтобы вас поняли) похвально)

Змея Подколодная:

Читаете и отвечаете, мимо не проходите никогда)) пригорает по ходу)

Змея Подколодная:

Это вас больше интересует

Змея Подколодная:

Ну вот когда случится, так и будем посмотреть))) А то тяфкаете уж сколько времени, чего только не пророчили, а Русь матушка живет и здравствует

Цитата:Вообще плевать писал же)) можете не понимать меняНо не понимать основы исторического процесса это мягко говоря глупо))Незнаю зачем я вам что-то объясняю?Есть же русская пословицаСвяжись с....сам таким станешьЦитата:Ну вот я вас хотябы научил обращаться с цитированием ко мне,тогда да отвечаюА так... Не читаю что вы пишитеСкучно Цитата:Десткий садАвас авасЦитата:Ну таджики уже русских начали учить что нельзя кокить на лессницахСкоро ещё бить за это начнутДальше больше,и из магазинов выгонятьА Русь матушка так и будет стоять, да терпеть))) стыдно за региональную державу)