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≡ Производители школьной формы возмутились ее отменой в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42084
Производители школьной формы возмутились ее отменой в Казахстане
Отправлено: 04.08.21 - 12:42
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Новое решение МОН РК шокировало отечественные фирмы, которые выпускают школьную одежду. Производители еще полгода назад начали готовиться к пошиву формы и теперь не знают, что делать с закупленным и отшитым материалом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11463
Re: Производители школьной формы возмутились ее отменой в...
Отправлено: 04.08.21 - 12:42
#1
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Цитата:
Сообщается, что производители еще полгода назад начали готовиться к пошиву формы

А кто их об этом просил?
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8905
Производители школьной формы возмутились ее отменой в Казахстане
Отправлено: 04.08.21 - 13:16
#2
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