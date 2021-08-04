Отправлено: - 12:20

ACROS:

Но, в то же по Хабару и КТК идёт информация о заполненности ИНФЕКЦИОННЫХ больниц короновирусными больными всего лишь на 60 -80 %. Как говорится: "...Где, правда брат??..."

Цитата:Это ж среднее по региону. Какая-то больница заполнена на 90%, другая на 60%. В среднем 60-80