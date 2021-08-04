Прогноз на 5 дней
ясно+32°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 31% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42084
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 3 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 270 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2%. В понедельник, 2 августа, от КВИ- умер 1 человек, заразились КВИ- 22 человека.
Читать новость

С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
515
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До прививочной компании,темпы роста заболеваний шли на спад.Начали прививать-начался рост заболевших.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14203
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:30
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Начали прививать-начался рост заболевших.

Рост заболеваний идёт волнами и он не связан никак с вакцинированием.
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
515
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:42
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1472
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:52
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ошакбаев собирает штаб добровольцев для борьбы с антипрививочниками в Казахстане
:lol: :lol: :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1898
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 11:45
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:

Цитата:
Victor Yang:


Наверное, причин несколько: ослабили карантинные строгости; начались летние каникулы, отпуска, активные перемещения населения, студентов, школьников, гастарбайтеров, отдыхающих, - с юга на север, с запада на восток, разрешили частично,проводить тои: - и вот итог. Говорят же что пик придётся на конец августа и начала сентября.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8904
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 11:47
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?

Никто не регулирует, волны имеют сезонный характер
Забейте тут на сайте в поиск за прошлый год публикации июль и август
Тоже самое будет
Рост заболевших
Смерти
Больницы не справляются с наплывом
В этом году 3 волна совпала с компанией по вакцинации вот наши кхм...ладно скажу по корректнее,наши люди с блестящим советским образованием и сделали ложный вывод что вакцинация повлияла на рост заболевших.
Когда как процент вакцинируемых настолкьо мал что повлиять и так ни на что не смог бы
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1898
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:08
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Больницы не справляются с наплывом


Но, в то же по Хабару и КТК идёт информация о заполненности ИНФЕКЦИОННЫХ больниц короновирусными больными всего лишь на 60 -80 %.
Как говорится: "...Где, правда брат??..."
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14203
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:18
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?

Человеческое поведение. Пошёл спад заболеваемости - власти начали ослаблять меры, люди расслабились, меры строго уже не предпринимаются. Соответственно, пошёл всплеск. Потом, когда власти зажимать снова начинают и люди в тонусе - идёт спад. На биржах точно так же цены себя ведут.
Профайл
Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3064
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:20
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Но, в то же по Хабару и КТК идёт информация о заполненности ИНФЕКЦИОННЫХ больниц короновирусными больными всего лишь на 60 -80 %. Как говорится: "...Где, правда брат??..."

Это ж среднее по региону. Какая-то больница заполнена на 90%, другая на 60%. В среднем 60-80
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
202
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:25
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
начались летние каникулы

доо..)) , то онлайн обучение патамушта ... ковид, нельзя посещать учебные заведения, теперь не посещают- каникулы и опять рост заболеваемости :lol:
Цитата:
ACROS:
отдыхающих, - с юга на север, с запада на восток

вон оно че оказывается, всегда было с севера на юг, а теперь наоборот, какой ковид коварный
:lol:
Профайл
Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3064
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:26
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?

вы не те вопросы задаете. Я думаю самый главный вопрос, есть ли смысл делать прививки. Нигде не пишут, какой % привитых и заболевших сейчас на больничной койке и/или в реанимации.
Но если сравнивать прошлый год, когда в пике заболеваемость была в 2 раза ниже и КОЙКИ по прежнему были забиты, то сейчас они должны быть СИЛЬНО забиты, либо за год сильно нарастили коечный актив, либо реально тяжелых в 2 раза меньше.
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
202
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:28
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области


всем, как грится давно н а ч и х а т ь на эту инфу!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11463
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:40
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Но, в то же по Хабару и КТК идёт информация о заполненности ИНФЕКЦИОННЫХ больниц короновирусными больными всего лишь на 60 -80 %. Как говорится: "...Где, правда брат??..."

Здравоохранение должно отчитаться наверх, что все отлично, все с запасом. Но вместе с тем надо напугать антиваксеров, сказать что все очень очень плохо. Вот и крутятся как могут. :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1898
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 13:04
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот и крутятся как могут.

Цитата:
Сергей_я:
Это ж среднее по региону.


Я так думаю, что они заполненны на 100%, причём везде.
В Астане родственников не приняли, сказали мест нет, больницы полны, лечитесь дома, правда бригада врачей два раза приезжала к ним на дом - проверяли лёгкие, общее состояние, брали анализы крови и прочие мед.процедуры, выписали рецепты, дали направление на КТ.
Я бы антиваксерам НИКАКОЙ помощи не оказывал: не веришь в вакцинацию, ну и обезопась себя САМ; заболеешь - лечись САМ; прижмёт - САМ и подыхай. САМ же этого ВОЗЖЕЛАЛ.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS