гражданин СССР: В любой стране всегда есть какой-то процент неадекватных людей
Судя по поуехвшим в Россию и оттуда пишущим всякий бред Процент там резко поднялся Либо соцдарвинизм сделал свое дело Интеллектуальная элита уезжает потихоньку из России Местные спиваются и деградируют А еще подъезжают не местные такие как ТЫ,Земляк наш и Алекс Вот и получается что людей осталось столько же но процент глупости поднимается. Обидно за Россию Цитата:
maxsaf: И название "майдан" он себе не просто так взял, это он так цель озвучил, конечную остановку обьявил.
Сколько канадцу не объесняй он всервоно на Украину смотрит)) Ну вы понимаете что майдан переводится как площадь/площадка И канал у него называется языковая площадка Тоесть он пропагандирует казахский язык на своей площадке Украинский Майдан там вообще не как не относится
Змея Подколодная: Судя по всему нет)) Переживаете так, чтобы вас поняли) похвально)
Вообще плевать писал же)) можете не понимать меня Но не понимать основы исторического процесса это мягко говоря глупо)) Незнаю зачем я вам что-то объясняю? Есть же русская пословица Свяжись с....сам таким станешь Цитата:
Змея Подколодная: Читаете и отвечаете, мимо не проходите никогда)) пригорает по ходу)
Ну вот я вас хотябы научил обращаться с цитированием ко мне,тогда да отвечаю А так... Не читаю что вы пишите Скучно Цитата:
Змея Подколодная: Это вас больше интересует
Десткий сад Авас авас Цитата:
Змея Подколодная: Ну вот когда случится, так и будем посмотреть))) А то тяфкаете уж сколько времени, чего только не пророчили, а Русь матушка живет и здравствует
Ну таджики уже русских начали учить что нельзя кокить на лессницах Скоро ещё бить за это начнут Дальше больше,и из магазинов выгонять А Русь матушка так и будет стоять, да терпеть))) стыдно за региональную державу)
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