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Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42084
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:15
Во вторник, 3 августа 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 270 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,2%. В понедельник, 2 августа, от КВИ- умер 1 человек, заразились КВИ- 22 человека.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 515
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:15
До прививочной компании,темпы роста заболеваний шли на спад.Начали прививать-начался рост заболевших.
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:30
Цитата:
Рост заболеваний идёт волнами и он не связан никак с вакцинированием.
Сергей kst:
Начали прививать-начался рост заболевших.
Начали прививать-начался рост заболевших.
Рост заболеваний идёт волнами и он не связан никак с вакцинированием.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 515
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:42
Цитата:
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?
Victor Yang:
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1472
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 10:52
Цитата:
Ошакбаев собирает штаб добровольцев для борьбы с антипрививочниками в Казахстане
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 11:45
Цитата:
Цитата:
Наверное, причин несколько: ослабили карантинные строгости; начались летние каникулы, отпуска, активные перемещения населения, студентов, школьников, гастарбайтеров, отдыхающих, - с юга на север, с запада на восток, разрешили частично,проводить тои: - и вот итог. Говорят же что пик придётся на конец августа и начала сентября.
Сергей kst:
Цитата:
Victor Yang:
Наверное, причин несколько: ослабили карантинные строгости; начались летние каникулы, отпуска, активные перемещения населения, студентов, школьников, гастарбайтеров, отдыхающих, - с юга на север, с запада на восток, разрешили частично,проводить тои: - и вот итог. Говорят же что пик придётся на конец августа и начала сентября.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 8904
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 11:47
Цитата:
Никто не регулирует, волны имеют сезонный характер
Забейте тут на сайте в поиск за прошлый год публикации июль и август
Тоже самое будет
Рост заболевших
Смерти
Больницы не справляются с наплывом
В этом году 3 волна совпала с компанией по вакцинации вот наши кхм...ладно скажу по корректнее,наши люди с блестящим советским образованием и сделали ложный вывод что вакцинация повлияла на рост заболевших.
Когда как процент вакцинируемых настолкьо мал что повлиять и так ни на что не смог бы
Сергей kst:
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?
Никто не регулирует, волны имеют сезонный характер
Забейте тут на сайте в поиск за прошлый год публикации июль и август
Тоже самое будет
Рост заболевших
Смерти
Больницы не справляются с наплывом
В этом году 3 волна совпала с компанией по вакцинации вот наши кхм...ладно скажу по корректнее,наши люди с блестящим советским образованием и сделали ложный вывод что вакцинация повлияла на рост заболевших.
Когда как процент вакцинируемых настолкьо мал что повлиять и так ни на что не смог бы
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:08
Цитата:
Но, в то же по Хабару и КТК идёт информация о заполненности ИНФЕКЦИОННЫХ больниц короновирусными больными всего лишь на 60 -80 %.
Как говорится: "...Где, правда брат??..."
abaika95:
Больницы не справляются с наплывом
Больницы не справляются с наплывом
Но, в то же по Хабару и КТК идёт информация о заполненности ИНФЕКЦИОННЫХ больниц короновирусными больными всего лишь на 60 -80 %.
Как говорится: "...Где, правда брат??..."
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:18
Цитата:
Человеческое поведение. Пошёл спад заболеваемости - власти начали ослаблять меры, люди расслабились, меры строго уже не предпринимаются. Соответственно, пошёл всплеск. Потом, когда власти зажимать снова начинают и люди в тонусе - идёт спад. На биржах точно так же цены себя ведут.
Сергей kst:
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?
Человеческое поведение. Пошёл спад заболеваемости - власти начали ослаблять меры, люди расслабились, меры строго уже не предпринимаются. Соответственно, пошёл всплеск. Потом, когда власти зажимать снова начинают и люди в тонусе - идёт спад. На биржах точно так же цены себя ведут.
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:20
Цитата:
Это ж среднее по региону. Какая-то больница заполнена на 90%, другая на 60%. В среднем 60-80
ACROS:
Но, в то же по Хабару и КТК идёт информация о заполненности ИНФЕКЦИОННЫХ больниц короновирусными больными всего лишь на 60 -80 %. Как говорится: "...Где, правда брат??..."
Но, в то же по Хабару и КТК идёт информация о заполненности ИНФЕКЦИОННЫХ больниц короновирусными больными всего лишь на 60 -80 %. Как говорится: "...Где, правда брат??..."
Это ж среднее по региону. Какая-то больница заполнена на 90%, другая на 60%. В среднем 60-80
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 202
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:25
Цитата:
доо..)) , то онлайн обучение патамушта ... ковид, нельзя посещать учебные заведения, теперь не посещают- каникулы и опять рост заболеваемости
Цитата:
вон оно че оказывается, всегда было с севера на юг, а теперь наоборот, какой ковид коварный
ACROS:
начались летние каникулы
начались летние каникулы
доо..)) , то онлайн обучение патамушта ... ковид, нельзя посещать учебные заведения, теперь не посещают- каникулы и опять рост заболеваемости
Цитата:
ACROS:
отдыхающих, - с юга на север, с запада на восток
отдыхающих, - с юга на север, с запада на восток
вон оно че оказывается, всегда было с севера на юг, а теперь наоборот, какой ковид коварный
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:26
Цитата:
вы не те вопросы задаете. Я думаю самый главный вопрос, есть ли смысл делать прививки. Нигде не пишут, какой % привитых и заболевших сейчас на больничной койке и/или в реанимации.
Но если сравнивать прошлый год, когда в пике заболеваемость была в 2 раза ниже и КОЙКИ по прежнему были забиты, то сейчас они должны быть СИЛЬНО забиты, либо за год сильно нарастили коечный актив, либо реально тяжелых в 2 раза меньше.
Сергей kst:
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?
Кто же,интересно,"регулирует" эту волну?
вы не те вопросы задаете. Я думаю самый главный вопрос, есть ли смысл делать прививки. Нигде не пишут, какой % привитых и заболевших сейчас на больничной койке и/или в реанимации.
Но если сравнивать прошлый год, когда в пике заболеваемость была в 2 раза ниже и КОЙКИ по прежнему были забиты, то сейчас они должны быть СИЛЬНО забиты, либо за год сильно нарастили коечный актив, либо реально тяжелых в 2 раза меньше.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 202
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:28
Цитата:
всем, как грится давно н а ч и х а т ь на эту инфу!
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
всем, как грится давно н а ч и х а т ь на эту инфу!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 11463
Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 12:40
Цитата:
Здравоохранение должно отчитаться наверх, что все отлично, все с запасом. Но вместе с тем надо напугать антиваксеров, сказать что все очень очень плохо. Вот и крутятся как могут.
ACROS:
Но, в то же по Хабару и КТК идёт информация о заполненности ИНФЕКЦИОННЫХ больниц короновирусными больными всего лишь на 60 -80 %. Как говорится: "...Где, правда брат??..."
Но, в то же по Хабару и КТК идёт информация о заполненности ИНФЕКЦИОННЫХ больниц короновирусными больными всего лишь на 60 -80 %. Как говорится: "...Где, правда брат??..."
Здравоохранение должно отчитаться наверх, что все отлично, все с запасом. Но вместе с тем надо напугать антиваксеров, сказать что все очень очень плохо. Вот и крутятся как могут.
Re: Заболеваемость КВИ продолжает расти в Костанайской области
Отправлено: 04.08.21 - 13:04
Цитата:
Цитата:
Я так думаю, что они заполненны на 100%, причём везде.
В Астане родственников не приняли, сказали мест нет, больницы полны, лечитесь дома, правда бригада врачей два раза приезжала к ним на дом - проверяли лёгкие, общее состояние, брали анализы крови и прочие мед.процедуры, выписали рецепты, дали направление на КТ.
Я бы антиваксерам НИКАКОЙ помощи не оказывал: не веришь в вакцинацию, ну и обезопась себя САМ; заболеешь - лечись САМ; прижмёт - САМ и подыхай. САМ же этого ВОЗЖЕЛАЛ.
maxsaf:
Вот и крутятся как могут.
Вот и крутятся как могут.
Цитата:
Сергей_я:
Это ж среднее по региону.
Это ж среднее по региону.
Я так думаю, что они заполненны на 100%, причём везде.
В Астане родственников не приняли, сказали мест нет, больницы полны, лечитесь дома, правда бригада врачей два раза приезжала к ним на дом - проверяли лёгкие, общее состояние, брали анализы крови и прочие мед.процедуры, выписали рецепты, дали направление на КТ.
Я бы антиваксерам НИКАКОЙ помощи не оказывал: не веришь в вакцинацию, ну и обезопась себя САМ; заболеешь - лечись САМ; прижмёт - САМ и подыхай. САМ же этого ВОЗЖЕЛАЛ.
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