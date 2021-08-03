Отправлено: - 09:54

ACROS:

потерпевший ВЛАДЕЛЕЦ СТО( по определению в помещении СТО должны быть - запчасти, ГСМ в т.ч. и МАСЛО и БЕНЗИН и ДИЗТОПЛИВО и прочие необходимые для работы материалы, инструменты, оборудование и сырьё).

Цитата:Если с маслом можно согласиться, то бензин и дизельное топливо держать там никак нельзя - они должны храниться отдельно и в герметичных емкостях. К тому же речь идёт не о здании СТО, а о каком-то гараже.