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≡ Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42083
Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по подозрению во взяточничестве
Отправлено: 04.08.21 - 09:51
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Он подозревается в неоднократном получении взяток от получателей государственных услуг за выдачу водительских удостоверений и их дубликатов лицам, фактически не сдававшим теоретический экзамен на знание правил дорожного движения.
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
19
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 09:51
#1
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СотрудникУ ? ...Задержали. эх вы
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
515
Re: Начальник подразделения ДП Костанайской области задержан по...
Отправлено: 04.08.21 - 10:03
#2
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Не удивительно.У нас эти начальники,как ботва от укропа-пучок 5 копеек.Сегодня один,завтра другой.Они как маленькие мышки,попадают в мышеловку,а сыр сожрала большая крыса.
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