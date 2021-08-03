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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 319 из 319«1...317318319
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 22:37
#4771
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Цитата:
Змея Подколодная:
всегда важно, чтобы вас поняли)))

А если в магазине продавец попадется не говорящий по русски, ваши действия?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 22:52
#4772
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Цитата:
maxsafА если в магазине продавец попадется не говорящий по русски, ваши действия?


Не могу сказать, я не была в такой ситуации. Даже в Китае разговаривают на русском и ,что интересно, учат русский язык))) За знание русского языка им какие то бонусы дают)

Скорее всего ушла бы в другой магазин, где меня поймут. Но меня не поломает и пальцем показать, что мне нужно, а цену можно написать цифрами.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 22:57
#4773
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Цитата:
maxsaf:

не пройдёт и года 3 - 4 и Куат станет безграмотным, когда латиницу введут. :lol:
Имеется в виду её окончательный вариант естестно. :lol:

[Исправлено: elektron, 03.08.2021 - 18:26]
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 23:28
#4774
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Цитата:
Kairat stayer:
Назывались Золотая Орда, Ак Орда и.т.д. тюркские названия, не монгольская Орда же. Историки пишут, что тюрки ассимилировали монгол и вся знать говорила на тюркском языке. Земли Дешт-и-Ки

Вместе с вами парожайюсь.
Не знайут илеминтарных вещей.
Первый человек-Адам. Был казах.
Казахи основали Аргентину и открыли Экибатыр. Мэскей-батыр основал Мескей.
И он же и правил арыс вместе с немес каралями.
Вот такая пестня.
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1328
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 23:36
#4775
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Цитата:
abaika95:
Важный народ конечно же)). По фамилиям же видели))

А они-уважаемые!?
Главное уважение!
Если ты меня уважаешь, и если предположить что и тебя. То мы с тобой-уважаемые люди!
:-o
Цитата:
abaika95:
Сверху фамилии же написаны кто айфон выйграл)) А квартиры тоже надо уметь купить вовремя))

Это да!
И коммент незазря напИсать. Премию палучит
Цитата:
abaika95:
Согласен Ни один римский источник не упоминает что немцы жили на территории восточной Германии

Один был!
;-) :oops: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14199
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 23:41
#4776
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Цитата:
maxsaf:
Некоторых уже потихоньку не устраивает.

Скоро, наверное, и покрышки начнут жечь.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
7387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 23:52
#4777
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Цитата:
Victor Yang:
Скоро, наверное, и покрышки начнут жечь.

Скорее всего доведут до до того, что и казахи уезжать начнут. На латинице, может только школяры писать умеют. Остальные получается автоматом безграмотные. Учитывая, что ещё большое, очень большое количество всё ещё говорит на русском языке. Как у Кальянова
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8897
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 00:27
#4778
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8897
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 00:29
#4779
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 00:30
#4780
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Цитата:
Victor Yang:
Скоро, наверное, и покрышки начнут жечь.

Печенек не будет - геев напугали, тренинг у них какой-то был. Возможно обмен опытом)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
8897
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 00:38
#4781
Комментарий проходит проверку.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 01:35
#4782
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Цитата:
elektron:
На латинице, может только школяры писать умеют. Остальные получается автоматом безграмотные.

Я на русском языке латиницей все что угодно напишу. Просто желательно о правилах договориться. Так что это не проблема.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
411
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 06:15
#4783
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Цитата:
maxsaf:

В любой стране всегда есть какой-то процент неадекватных людей. Бегает тилмайданутый дурачок, ну пусть себе бегает. Не хватает у него ни образования ни интеллекта на что-нибудь полезное для себя и общества. Больше, чем уверен - в диктанте по казахскому языку такие куаты наделают массу ошибок - малограмотные завистливые люди.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11459
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 08:44
#4784
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Цитата:
гражданин СССР:
Бегает тилмайданутый дурачок, ну пусть себе бегает

Дык если б только он один бегал. Уже кто только не бегает. И название "майдан" он себе не просто так взял, это он так цель озвучил, конечную остановку обьявил.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
411
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 08:50
#4785
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Цитата:
maxsaf:

Это говорит о его умственных способностях, майданутый он и есть майданутый. Добегается, что закроют в дурку
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