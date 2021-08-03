Отправлено: - 22:52

maxsafА если в магазине продавец попадется не говорящий по русски, ваши действия?

Цитата:Не могу сказать, я не была в такой ситуации. Даже в Китае разговаривают на русском и ,что интересно, учат русский язык))) За знание русского языка им какие то бонусы дают)Скорее всего ушла бы в другой магазин, где меня поймут. Но меня не поломает и пальцем показать, что мне нужно, а цену можно написать цифрами.