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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 81 из 81«1...798081
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Куратор темы: Валентин
Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2754
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 01:34
#1201
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Сотни мужчин устроили митинг против Ширин Нарчаевой
Это реальный повод выйти целой деревней... все остальные проблемы и не проблемы вовсе...
1) интересно, был ли согласован данный митинг с администрацией посёлка?
2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека? :-x :-(
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2484
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 08:08
#1202
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Цитата:
Медный:
2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека?


В каком веке эти "мужчины" живут? Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11459
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 11:48
#1203
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Цитата:
таноми52:
Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.

А вы тенденцию как видите в будущем, прогноз так сказать - к более консервативному или светскому?
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2754
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 15:44
#1204
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Цитата:
таноми52:
Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.

доведут девку до самоубийства
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2484
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 17:31
#1205
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Цитата:
maxsaf:
А вы тенденцию как видите в будущем, прогноз так сказать - к более консервативному или светскому?


Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1328
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 03.08.21 - 23:13
#1206
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Такая тема.
Уважаемая профессор разновсяких наук Назира Нуртазина уличила и разоблачила художника Хлудова
Оказывается этот аккулак бегал и подглядывал за тем как обнажались казахские женщины.
Она это абаснавала и канкретна паяснила
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1328
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 03.08.21 - 23:16
#1207
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Оцените слог. Стиль!
Абай ка атдыхает

:lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11459
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 02:18
#1208
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Цитата:
Coopidon:
Оцените слог. Стиль!

Теперь жду стихов))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
411
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 05:19
#1209
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Цитата:
Coopidon:

На Балалайку очень смахивает по стилю)) Такой же дурачок)))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2484
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 07:57
#1210
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Цитата:
Coopidon:
Уважаемая профессор разновсяких наук Назира Нуртазина уличила и разоблачила


Куп, Вы к ней несправедливы. Порассусоливав, неизвестно с какой целью в этом направлении, она всё же приходит к выводу:"По данному вопросу мнения могут расходиться. Все таки думается, что не такое уж это преступление для европейца, для неутомимого путешественника и увлеченного искусством современного художника."
Художники - это ХУДОЖНИКИ!
Что ж ты, тётка, огород-то городила?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2484
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 04.08.21 - 08:08
#1211
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Цитата:
Coopidon:
Оцените слог. Стиль!


Как говорит тётя Нуртазина:"По данному вопросу мнения могут расходиться"
Вот мнение белорусского писателя Климковича:
"Бойтесь разбудить русского.
Бойтесь разбудить Русского! Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение.
Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили Русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в порошок — вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью, и это будет в вашем доме. Русский задаст вам лишь один вопрос: «В чём сила, брат?». Именно в этот момент вы 1000 раз пожалеете, что вы не брат Русскому. Потому что брата он простит, а врага — никогда. Французы помнят. Немцы знают. Русский живёт справедливостью. Западный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. Пока жива в его сердце справедливость, Русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете. Потому что сами русские ничего не могут с этим поделать уже не одну тысячу лет".
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