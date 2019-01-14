Сотни мужчин устроили митинг против Ширин Нарчаевой Это реальный повод выйти целой деревней... все остальные проблемы и не проблемы вовсе... 1) интересно, был ли согласован данный митинг с администрацией посёлка? 2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека?
Такая тема. Уважаемая профессор разновсяких наук Назира Нуртазина уличила и разоблачила художника Хлудова Оказывается этот аккулак бегал и подглядывал за тем как обнажались казахские женщины. Она это абаснавала и канкретна паяснила
Coopidon: Уважаемая профессор разновсяких наук Назира Нуртазина уличила и разоблачила
Куп, Вы к ней несправедливы. Порассусоливав, неизвестно с какой целью в этом направлении, она всё же приходит к выводу:"По данному вопросу мнения могут расходиться. Все таки думается, что не такое уж это преступление для европейца, для неутомимого путешественника и увлеченного искусством современного художника." Художники - это ХУДОЖНИКИ! Что ж ты, тётка, огород-то городила?
Как говорит тётя Нуртазина:"По данному вопросу мнения могут расходиться" Вот мнение белорусского писателя Климковича: "Бойтесь разбудить русского. Бойтесь разбудить Русского! Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили Русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в порошок — вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью, и это будет в вашем доме. Русский задаст вам лишь один вопрос: «В чём сила, брат?». Именно в этот момент вы 1000 раз пожалеете, что вы не брат Русскому. Потому что брата он простит, а врага — никогда. Французы помнят. Немцы знают. Русский живёт справедливостью. Западный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. Пока жива в его сердце справедливость, Русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете. Потому что сами русские ничего не могут с этим поделать уже не одну тысячу лет".
Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать