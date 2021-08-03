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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 22:37
Цитата:
А если в магазине продавец попадется не говорящий по русски, ваши действия?
Змея Подколодная:
всегда важно, чтобы вас поняли)))
всегда важно, чтобы вас поняли)))
А если в магазине продавец попадется не говорящий по русски, ваши действия?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1470
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 22:52
Цитата:
Не могу сказать, я не была в такой ситуации. Даже в Китае разговаривают на русском и ,что интересно, учат русский язык))) За знание русского языка им какие то бонусы дают)
Скорее всего ушла бы в другой магазин, где меня поймут. Но меня не поломает и пальцем показать, что мне нужно, а цену можно написать цифрами.
maxsafА если в магазине продавец попадется не говорящий по русски, ваши действия?
Не могу сказать, я не была в такой ситуации. Даже в Китае разговаривают на русском и ,что интересно, учат русский язык))) За знание русского языка им какие то бонусы дают)
Скорее всего ушла бы в другой магазин, где меня поймут. Но меня не поломает и пальцем показать, что мне нужно, а цену можно написать цифрами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 22:57
Цитата:
не пройдёт и года 3 - 4 и Куат станет безграмотным, когда латиницу введут.
Имеется в виду её окончательный вариант естестно.
[Исправлено: elektron, 03.08.2021 - 18:26]
maxsaf:
не пройдёт и года 3 - 4 и Куат станет безграмотным, когда латиницу введут.
Имеется в виду её окончательный вариант естестно.
[Исправлено: elektron, 03.08.2021 - 18:26]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 23:28
Цитата:
Вместе с вами парожайюсь.
Не знайут илеминтарных вещей.
Первый человек-Адам. Был казах.
Казахи основали Аргентину и открыли Экибатыр. Мэскей-батыр основал Мескей.
И он же и правил арыс вместе с немес каралями.
Вот такая пестня.
Kairat stayer:
Назывались Золотая Орда, Ак Орда и.т.д. тюркские названия, не монгольская Орда же. Историки пишут, что тюрки ассимилировали монгол и вся знать говорила на тюркском языке. Земли Дешт-и-Ки
Назывались Золотая Орда, Ак Орда и.т.д. тюркские названия, не монгольская Орда же. Историки пишут, что тюрки ассимилировали монгол и вся знать говорила на тюркском языке. Земли Дешт-и-Ки
Вместе с вами парожайюсь.
Не знайут илеминтарных вещей.
Первый человек-Адам. Был казах.
Казахи основали Аргентину и открыли Экибатыр. Мэскей-батыр основал Мескей.
И он же и правил арыс вместе с немес каралями.
Вот такая пестня.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 23:36
Цитата:
А они-уважаемые!?
Главное уважение!
Если ты меня уважаешь, и если предположить что и тебя. То мы с тобой-уважаемые люди!
Цитата:
Это да!
И коммент незазря напИсать. Премию палучит
Цитата:
Один был!
abaika95:
Важный народ конечно же)). По фамилиям же видели))
Важный народ конечно же)). По фамилиям же видели))
А они-уважаемые!?
Главное уважение!
Если ты меня уважаешь, и если предположить что и тебя. То мы с тобой-уважаемые люди!
Цитата:
abaika95:
Сверху фамилии же написаны кто айфон выйграл)) А квартиры тоже надо уметь купить вовремя))
Сверху фамилии же написаны кто айфон выйграл)) А квартиры тоже надо уметь купить вовремя))
Это да!
И коммент незазря напИсать. Премию палучит
Цитата:
abaika95:
Согласен Ни один римский источник не упоминает что немцы жили на территории восточной Германии
Согласен Ни один римский источник не упоминает что немцы жили на территории восточной Германии
Один был!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14199
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 23:41
Цитата:
Скоро, наверное, и покрышки начнут жечь.
maxsaf:
Некоторых уже потихоньку не устраивает.
Некоторых уже потихоньку не устраивает.
Скоро, наверное, и покрышки начнут жечь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 7387
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 23:52
Цитата:
Скорее всего доведут до до того, что и казахи уезжать начнут. На латинице, может только школяры писать умеют. Остальные получается автоматом безграмотные. Учитывая, что ещё большое, очень большое количество всё ещё говорит на русском языке. Как у Кальянова
Victor Yang:
Скоро, наверное, и покрышки начнут жечь.
Скоро, наверное, и покрышки начнут жечь.
Скорее всего доведут до до того, что и казахи уезжать начнут. На латинице, может только школяры писать умеют. Остальные получается автоматом безграмотные. Учитывая, что ещё большое, очень большое количество всё ещё говорит на русском языке. Как у Кальянова
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 00:27
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 00:29
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 00:30
Цитата:
Печенек не будет - геев напугали, тренинг у них какой-то был. Возможно обмен опытом)
Victor Yang:
Скоро, наверное, и покрышки начнут жечь.
Скоро, наверное, и покрышки начнут жечь.
Печенек не будет - геев напугали, тренинг у них какой-то был. Возможно обмен опытом)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 00:38
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 04.08.21 - 01:35
Цитата:
Я на русском языке латиницей все что угодно напишу. Просто желательно о правилах договориться. Так что это не проблема.
elektron:
На латинице, может только школяры писать умеют. Остальные получается автоматом безграмотные.
На латинице, может только школяры писать умеют. Остальные получается автоматом безграмотные.
Я на русском языке латиницей все что угодно напишу. Просто желательно о правилах договориться. Так что это не проблема.
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