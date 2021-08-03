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≡ Воровали подростки, подстрекал взрослый - Крупную кражу ГСМ раскрыли полицейские в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42080
Воровали подростки, подстрекал взрослый - Крупную кражу ГСМ раскрыли полицейские в Костанайской области
Отправлено: 03.08.21 - 19:48
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Преступление было совершено ночью 25 июля 2021 года. Владелец СТО и шиномонтажной станции Александр Кутлимбетов обнаружил, что из гаража похищены 60 л дизельного масла, 300 л бензина и полтонны дизельного топлива.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4774
Re: Воровали подростки, подстрекал взрослый - Крупную кражу ГСМ...
Отправлено: 03.08.21 - 19:48
#1
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Следствию должно быть любопытно, откуда у гражданина триста литров солярки? Поинтересоваться, где он работает и нет ли в его подчинении техники на солярке, а если есть , спросить руководство как часто товарищ клянчил на заправку. Глядишь два дела за один Мах расскрыто
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1355
Re: Воровали подростки, подстрекал взрослый - Крупную кражу ГСМ...
Отправлено: 03.08.21 - 22:05
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Всю статью прочти, там есть ответ на твой вопрос.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14199
Re: Воровали подростки, подстрекал взрослый - Крупную кражу ГСМ...
Отправлено: 03.08.21 - 23:33
#3
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Цитата:
обнаружил, что из  гаража похищены 60 л дизельного масла, 300 л бензина и полтонны дизельного топлива.

И тут бы полицейским передать дело в ДЧС - какого #&@ такое количество легковоспламеняющейся жидкости хранится в гараже? Небольшая искра - и бабах будет - мама не горюй! Может, хозяин и премию Дарвина получит...
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