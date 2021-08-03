Re: Воровали подростки, подстрекал взрослый - Крупную кражу ГСМ...

Отправлено: - 19:48

Следствию должно быть любопытно, откуда у гражданина триста литров солярки? Поинтересоваться, где он работает и нет ли в его подчинении техники на солярке, а если есть , спросить руководство как часто товарищ клянчил на заправку. Глядишь два дела за один Мах расскрыто