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≡ Новости казахскоязычной прессы
 
 
Страница 81 из 81«1...798081
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Куратор темы: Валентин
Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2754
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 01:34
#1201
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Сотни мужчин устроили митинг против Ширин Нарчаевой
Это реальный повод выйти целой деревней... все остальные проблемы и не проблемы вовсе...
1) интересно, был ли согласован данный митинг с администрацией посёлка?
2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека? :-x :-(
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2482
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 08:08
#1202
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Цитата:
Медный:
2) интересно, насколько наше общество способно затравить оступившегося человека?


В каком веке эти "мужчины" живут? Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11454
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 11:48
#1203
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Цитата:
таноми52:
Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.

А вы тенденцию как видите в будущем, прогноз так сказать - к более консервативному или светскому?
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2754
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 15:44
#1204
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Цитата:
таноми52:
Хотя, камнями до смерти не закидали, и то ладно.

доведут девку до самоубийства
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2482
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 14.01.19 - 17:31
#1205
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Цитата:
maxsaf:
А вы тенденцию как видите в будущем, прогноз так сказать - к более консервативному или светскому?


Надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1328
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 03.08.21 - 23:13
#1206
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Такая тема.
Уважаемая профессор разновсяких наук Назира Нуртазина уличила и разоблачила художника Хлудова
Оказывается этот аккулак бегал и подглядывал за тем как обнажались казахские женщины.
Она это абаснавала и канкретна паяснила
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1328
Новости казахскоязычной прессы
Отправлено: 03.08.21 - 23:16
#1207
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Оцените слог. Стиль!
Абай ка атдыхает

:lol: :lol:
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Страница 81 из 81«1...798081
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