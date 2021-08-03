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≡ Двух нарушителей границы задержали за одну ночь в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42080
Двух нарушителей границы задержали за одну ночь в Костанайской области
Отправлено: 03.08.21 - 23:00
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Военнослужащие подразделения пограничного контроля «Тобол» (железнодорожное) в ходе досмотра поезда, прибывшего из России, задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно въехать в Казахстан.
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Coopidon
§ Coopidon
(Пользователи)
Откуда:
НиКапенгагин
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1328
Re: Двух нарушителей границы задержали за одну ночь в...
Отправлено: 03.08.21 - 23:00
#1
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Думаю надо определить критерий подвига. Наверняка они бежали за нарушителями. И после казы карта это неудобна.
Думаю пробежал 500 метров это сразу медаль.
А если километ, то это сразу орден. Или премия.
Надо наградит герой-батыров!
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