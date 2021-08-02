Отправлено: - 22:08

Маски только в общественных местах. Улица сама по себе общественным местом не является

Цитата:Я перестала читать этот бред целиком))) только те пункты, которые мне интересны. Последнее постановление помню, что мыски на улице обязательны были, когда отменили, может и пропустила. У меня маска в кармане сумочки с начала представления, достаю, когда просят. Где не просят, соответственно не надеваю. За сегодня не попросили нигде, только в супере Ашик.