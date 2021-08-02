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≡ Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42078
Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
Отправлено: 02.08.21 - 20:47
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Смартфоны Apple iPhone 12 (64 Gb) разыгрывали среди привитых первым компонентом любой из доступных в области вакцин от КВИ в период с 25 июня по 1 августа. Участники акции должны быть старше 18 лет и прикреплены к любой из поликлиник области.
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1468
Айфон за вакцину! - Какой была эффективность розыгрыша гаджетов среди вакцинированных в Костанае?
Отправлено: 03.08.21 - 22:08
#15
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Цитата:
Маски только в общественных местах. Улица сама по себе общественным местом не является


Я перестала читать этот бред целиком))) только те пункты, которые мне интересны. Последнее постановление помню, что мыски на улице обязательны были, когда отменили, может и пропустила. У меня маска в кармане сумочки с начала представления, достаю, когда просят. Где не просят, соответственно не надеваю. За сегодня не попросили нигде, только в супере Ашик.
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