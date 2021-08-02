Отправлено: - 15:18

Змея Подколодная:

Вы где живете? Зайдите в магазины, ТРЦ, автобусы, где Вы видели людей в масках?

Цитата:Незнаю где вы живите и в каком городеНо как не зайду в магазины, люди в масках ходятИ не на подбородке их носят а добротно закрывают нос и рот)))Вообще создаётся впечатление что вся истерика антиваксеров и ковиддиссидентов искусственнаяЛюди в городе и в масках ходятИ на пунктах вакцинации не протолкнутсяТолько вот они наверно в соц сетях не сидятПотомучто в соц сетях правит бал 3% идиотов которые в любой проблеме начинают искать подвохВ итоге и получается что какой-нибудь Зинченко ради привлечения внимания на изначальный митинг за МРТ (куда придет много мамочек) начинает также зазывать кучку антиваксеров чтобы смешавшись казалось что антиваксеров у нас дофига) а на деле нет