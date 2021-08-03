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abaika95:

300 лет какие-то кочевники из степи собирали дань с важного народа

Цитата:Ну, не 300 лет и не какие-то кочевники, а силы одного из сильнейших государств Средневековья, основнного на сиситеме жесточайшего террора.Освежим немного знание истории. Историки пишут:"Монголо-татарское иго устанавливалось на Руси в течение десятилетий после монгольского нашествия на Русь в 1237—1242 годах. А закончилось оно (11) 20 ноября 1480 года после «Стояния на Угре». Всё это время русские князья были зависимы от Орды — чтобы княжить на своих землях, им нужно было получить от хана специальное разрешение — ярлыки. С русских княжеств собирали дань в пользу хана и другие подати. За время ига русские земли несколько пыталась сбросить с себя это ярмо. Одна из самых известных битв — Куликовское сражение в 1380 году между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском Золотой Орды под предводительством Мамая. Но окончательно татаро-монгольское иго было свергнуто почти сто лет спустя. Иван III перестал уплачивать дань Орде и считать Русь зависимой от неё, после чего хан Ахмат пошёл на Русь с военным походом. После нескольких военных операций войска Ивана III и хана встретились, заняв позиции по разным сторонам реки Угра. Ордынские войска пытались переправиться несколько раз, но русская артиллерия отбрасывала их назад. Продолжались перестрелки, но ни одна из сторон не вступала в серьёзный в бой. Переговоры тоже не увенчались успехом. Тем временем князь направил отряд в столицу Орды Новый Сарай, и он разгромил город. (11) 20 ноября Ахмат решил вернуться в Орду. Татаро-монгольскому игу был положен конец. Через 22 года, в 1502 году войско Орды разгромил крымский хан, и она прекратила своё существование. " Ядро завоевателей составляли монголы, которые вскоре оказались окружены подавляющим большинством ЗАВОЕВАННОГО ими тюркоязычного населения, прежде всего половцев (кыпчаков). Уже к концу XIII в. монгольская кочевая аристократия, а тем более и рядовая масса монголов, настолько тюркизировалась, что монгольский язык был почти вытеснен из официальной документации кыпчакским языком.Название "Золотая орда" связано с ханской ставкой, а точнее, с богато украшенной золотом и дорогими материями парадной юртой хана. Казахский историк Жаксылык Сабитов использует название " Улус Джучи". Сейчас над историей Золотой орды (ЗО), в которой множество неизученного, активно работают учёные Татарстана, которые считают татар потомками ЗО