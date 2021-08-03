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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:14
#4741
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Цитата:
abaika95:
А потом пришел хан Тохтамыш и спалил Москву)). Платить надо во время))

Как хорошо, что хотя бы от Наполеона казахи Москву спасли :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:14
#4742
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Цитата:
maxsaf:
Значит Путин правду сказал -

Он всегда, говорит - правду... :-P
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:19
#4743
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Цитата:
abaika95:
А зачем кочевникам деньги?

Это надо у коренных чиновников спросить :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
11443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:21
#4744
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Как кочевник может быть одновременно и кочевником, и коренным?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:23
#4745
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Цитата:
abaika95:
А дань собирать тоже надо уметь

До сих пор, чиновники - собирают.
И ни один, батыр, из двоих,
не могут, прекратить - бардак... :lol: :-o
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2482
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 03.08.21 - 20:30
#4746
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Цитата:
abaika95:
300 лет какие-то кочевники из степи собирали дань с важного народа


Ну, не 300 лет и не какие-то кочевники, а силы одного из сильнейших государств Средневековья, основнного на сиситеме жесточайшего террора.
Освежим немного знание истории. Историки пишут:"Монголо-татарское иго устанавливалось на Руси в течение десятилетий после монгольского нашествия на Русь в 1237—1242 годах. А закончилось оно (11) 20 ноября 1480 года после «Стояния на Угре». Всё это время русские князья были зависимы от Орды — чтобы княжить на своих землях, им нужно было получить от хана специальное разрешение — ярлыки. С русских княжеств собирали дань в пользу хана и другие подати. За время ига русские земли несколько пыталась сбросить с себя это ярмо. Одна из самых известных битв — Куликовское сражение в 1380 году между объединённым русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском Золотой Орды под предводительством Мамая. Но окончательно татаро-монгольское иго было свергнуто почти сто лет спустя. Иван III перестал уплачивать дань Орде и считать Русь зависимой от неё, после чего хан Ахмат пошёл на Русь с военным походом. После нескольких военных операций войска Ивана III и хана встретились, заняв позиции по разным сторонам реки Угра. Ордынские войска пытались переправиться несколько раз, но русская артиллерия отбрасывала их назад. Продолжались перестрелки, но ни одна из сторон не вступала в серьёзный в бой. Переговоры тоже не увенчались успехом. Тем временем князь направил отряд в столицу Орды Новый Сарай, и он разгромил город. (11) 20 ноября Ахмат решил вернуться в Орду. Татаро-монгольскому игу был положен конец. Через 22 года, в 1502 году войско Орды разгромил крымский хан, и она прекратила своё существование. " Ядро завоевателей составляли монголы, которые вскоре оказались окружены подавляющим большинством ЗАВОЕВАННОГО ими тюркоязычного населения, прежде всего половцев (кыпчаков). Уже к концу XIII в. монгольская кочевая аристократия, а тем более и рядовая масса монголов, настолько тюркизировалась, что монгольский язык был почти вытеснен из официальной документации кыпчакским языком.
Название "Золотая орда" связано с ханской ставкой, а точнее, с богато украшенной золотом и дорогими материями парадной юртой хана. Казахский историк Жаксылык Сабитов использует название " Улус Джучи". Сейчас над историей Золотой орды (ЗО), в которой множество неизученного, активно работают учёные Татарстана, которые считают татар потомками ЗО
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